Carnaval no Pátio Paulista oferece diversão para a família e pets

O ritmo do Carnaval já está no ar e a folia promete tomar conta do Shopping Pátio Paulista com uma programação vibrante para toda a família – incluindo os pets! Nos dias 1º, 2 e 3 de março, das 14h às 20h, a Praça de Eventos no Piso Maestro Cardim se transformará em um verdadeiro bloquinho de diversão, repleto de atividades temáticas para crianças e seus companheiros de quatro patas. Prepare a fantasia e entre no clima, porque a festa será imperdível!

Atividades para as crianças e seus pets

Para dar aquele toque especial na produção carnavalesca, as crianças poderão soltar a criatividade na Oficina de Máscaras e na Pintura Facial, preparando-se para brilhar no Bailinho de Carnaval, que será repleto de serpentinas e muita música. As atividades serão realizadas em sessões de 50 minutos, divididas entre a confecção das máscaras e a festa, com turmas de até 16 crianças por vez.

A estreia do Desfile Pet

A grande novidade deste ano é a estreia do Desfile Pet, que promete ser um show de fofura e criatividade! Pela primeira vez, os tutores poderão vestir seus companheiros de quatro patas com fantasias temáticas e levá-los para brilhar na passarela da folia. O desfile terá duas sessões, a primeira às 14h e a segunda às 18h50, garantindo momentos inesquecíveis para os participantes e o público. Prepare a fantasia, porque essa festa carnavalesca agora também é para os pets!

Para participar das atividades, basta garantir a entrada pelo aplicativo do Pátio Paulista a partir de 27/02. As crianças inscritas receberão um Kit Carnaval, com confete de chocolate e serpentina, para entrarem no clima da festa. Já para o Desfile Pet, as inscrições serão liberadas antes, no dia 24/02.

“O Carnaval é uma das épocas mais animadas do ano e queremos proporcionar um ambiente onde toda a família possa se divertir, incluindo os pets, que cada vez mais fazem parte das celebrações. Com atividades pensadas para toda a família, essa será uma festa inesquecível, cheia de cor, alegria e, claro, muito samba no pé – e nas patinhas! Além disso, o Pátio Paulista oferece um espaço seguro para os foliões aproveitarem com tranquilidade e ainda conta com diversas lojas especializadas para quem deseja garantir adereços e maquiagens para brilhar no Carnaval”, destaca Gabriel Lima, gerente de Marketing do empreendimento.

Serviço

Carnaval no Shopping Pátio Paulista

Datas: 1º, 2 e 3 de março de 2025

Horário: Das 14h às 20h

Local: Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista / SP (Praça de Eventos – Piso Maestro Cardim)

Ingressos: As entradas serão disponibilizadas pelo aplicativo do SPP a partir de 27/02 (exceto para o Desfile Pet, que abrirá inscrições em 24/02).

Dica de folião: Aproveite as lojas do Shopping Pátio Paulista para garantir adereços e maquiagens, monte seu look carnavalesco com muito brilho e estilo! Prepare a fantasia, vista seu pet e venha cair na folia!