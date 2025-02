Carnaval no DF: Transporte público grátis e 90 ônibus extras para a folia

O Distrito Federal se prepara para um carnaval sem precedentes, oferecendo transporte público gratuito para os brasilienses. A gratuidade nos ônibus e no metrô será válida a partir da 0h de sábado, 1º de fevereiro, até as 23h59 de terça-feira, 4 de fevereiro.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF anunciou que, para atender à demanda esperada, as empresas de ônibus devem incrementar suas frotas com pelo menos 90 veículos adicionais. Essa medida visa garantir que todos os cidadãos tenham acesso ao transporte público durante todo o período de festividades.

A programação oficial do governo do Distrito Federal indica que mais de 30 blocos carnavalescos estarão circulando em diversos pontos da capital, incluindo áreas fora do Plano Piloto. O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, destacou a importância do carnaval como uma celebração popular que fortalece a identidade cultural da região. “Nosso carnaval se consolida ano após ano como grande celebração popular, reunindo tradição, cultura e alegria nas ruas”, afirmou.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) em 2024 revelou que cerca de 1,7 milhão de pessoas participaram das festividades carnavalescas na região, abrangendo também o período de pré-folia. Além disso, o estudo apontou que nove em cada dez foliões eram residentes de Brasília, com maior concentração entre os moradores das regiões de Ceilândia (13,7%), Plano Piloto (12,5%) e Taguatinga (11,6%). Contudo, cerca de 10% dos entrevistados avaliaram o transporte público como “ruim” ou “péssimo”.

Vale ressaltar que uma pesquisa conduzida pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo (USP) constatou que 84 cidades no Brasil implementaram a gratuidade total no transporte coletivo em 2023 durante todo o ano, não apenas no período carnavalesco. Essa tendência pode servir como referência para futuras iniciativas na melhoria da mobilidade urbana durante eventos festivos.