Carnaval: Mari Fernandez anuncia 8 shows, em 5 estados brasileiros

A cantora Mari Fernandez, um dos maiores fenômenos da música brasileira, chega para arrasar no Carnaval 2025 com uma agenda de shows que promete agitar os maiores palcos do Brasil! Com 8 apresentações em 5 estados diferentes, a artista estará presente nas festas mais tradicionais e badaladas da temporada, levando sua energia contagiante e o melhor dos incontáveis sucessos de sua carreira.

Para essa temporada especial, Mari preparou um show exclusivo, com um repertório diferenciado recheado de músicas que fazem todo mundo dançar. Além disso, o público poderá conferir ao vivo as canções de seu novo projeto, “Ao Vivo no Rio de Janeiro”, que promete ser o grande destaque da festa. E para marcar esse momento especial, Mari Fernandez preparou várias surpresas que o público poderá conferir no decorrer dos shows.

“Esse carnaval vai ser pancada! Estou muito ansiosa para percorrer o país, ainda mais nessa época, que é uma festa tão ampla, cheia de brasilidade e que eu tanto amo, tenho preparado várias surpresas incríveis e tenho certeza que serão shows marcantes na minha carreira” comenta a artista.

Com sua voz potente, carisma inconfundível e presença de palco única, Mari Fernandez se consolidou como um dos maiores nomes do cenário musical brasileiro. Confira agenda:

28/02 – Carnaval de Caicó – Caicó/RN

01/03 – Camarote Clube Arpoador – Rio de Janeiro/RJ

01/03 – Carnarildy – Rio de Janeiro/RJ

02/03 – Carnaval Bom D+ – Minas Novas/MG

03/03 – Carnaval de Aracati – Aracati/CE

03/03 – Carvalheira na Ladeira – Recife/PE

04/03 – Carnaval de São Benedito – São Benedito/CE

04/03 – Ipu Folia – Ipu/CE