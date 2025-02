Carnaval: Inscrições abertas para ambulantes no Sambódromo do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta quarta-feira (5), a abertura das inscrições para ambulantes que desejam atuar em pontos fixos nas imediações do Sambódromo durante o carnaval de 2025. O processo de inscrição se estende até sexta-feira (7) e as autorizações serão distribuídas por meio de um sorteio.

Os interessados devem acessar o site oficial para realizar suas inscrições. A Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que podem se inscrever indivíduos com idade superior a 18 anos que sejam residentes no município do Rio.

O resultado do sorteio será divulgado no mesmo site onde as inscrições estão sendo realizadas, com data agendada para segunda-feira (10), às 11h.

É importante ressaltar que cada pessoa pode fazer apenas uma inscrição, seja como pessoa física para barracas ou como pessoa jurídica para food trucks ou food bikes. A Seop enfatiza que não será permitida a inscrição de um mesmo auxiliar em mais de um ponto sorteado, o que poderá resultar na exclusão do candidato.

Os ambulantes selecionados deverão operar em barracas padronizadas, food trucks ou food bikes que estejam devidamente licenciadas. Além disso, fica terminantemente proibido o uso de churrasqueiras, recipientes de vidro e equipamentos de som nas áreas designadas.

A SEOP também destaca que as autorizações concedidas são pessoais e intransferíveis, podendo ser revogadas caso haja descumprimento das normas estabelecidas.

Os profissionais que forem aprovados receberão um kit e participarão de um programa de capacitação voltado para o trabalho durante o carnaval de rua.