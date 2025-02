Carnaval infantil em SP

São Paulo se prepara para a folia com a confirmação de pelo menos 13 blocos voltados ao público infantil, que irão animar as ruas da capital entre o pré-carnaval e os dias oficiais da festividade. O início dos desfiles acontece neste sábado, dia 22 de fevereiro, prometendo uma programação repleta de diversão e segurança para as crianças.

Os blocos infantis têm como proposta proporcionar um ambiente festivo e seguro, onde os pequenos foliões podem se divertir junto com seus familiares. Em geral, as apresentações ocorrerão nos locais designados para a concentração, permitindo que as crianças dancem ao som de músicas carnavalescas enquanto pais e avós acompanham a alegria do evento.

O cronograma dos blocos está programado para os dias 22 e 23 de fevereiro, assim como durante o período oficial do carnaval, que acontece de 1 a 4 de março. Os organizadores esperam que este seja um momento de união e celebração entre gerações.

Confira abaixo a programação detalhada dos blocos infantis confirmados:

22 de Fevereiro

Mamãe Eu Quero

⏰ Horário: 9h

📍 Local: Praça Irmãos Karmann – Perdizes

Urubózinho

⏰ Horário: 9h

📍 Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó – Freguesia do Ó

Sainha de Chita

⏰ Horário: 10h

📍 Local: Praça Rio dos Campos – Perdizes

Bloco Beatles Para Crianças

⏰ Horário: 11h

📍 Local: Teatro Multiplan MorumbiShopping – Jardim das Acácias

Lule

⏰ Horário: 13h

📍 Local: Avenida Antônio Munhoz Bonilha, 1000 – Casa Verde

Bloquinho dos Jatobazinhos

⏰ Horário: 14h

📍 Local: Avenida Nagib Farah Maluf, 1410 – Itaquera

Castelo Rá-Tim-Bloco

⏰ Horário: 14h

📍 Local: Rua Padre João Gonçalves – Pinheiros

23 de Fevereiro

Fraldinha Molhada

⏰ Horário: 10h

📍 Local: Rua Professor João de Oliveira Torres, 13 – Vila Regente Feijó

Casa de Alice

⏰ Horário: 12h

📍 Local: Rua Ministro Ferreira Alves – Pompeia

Dias Oficiais da Folia

1º de Março

Amorikids

⏰ Horário: 10h

📍 Local: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi – Vila Mariana

Bloco das Emílias e Viscondes

⏰ Horário: 12h

📍 Local: Rua Major Sertório – República

2 de Março

Bloco Tatuzinho

⏰ Horário: 9h

📍 Local: Rua Serra de Botucatu, 1933 – Tatuapé

Bloquinho Gente Miúda

⏰ Horário: 10h

📍 Local: Av. Prof. Alfonso Bovero, 522 – Perdizes

A participação em eventos como esses oferece às famílias uma oportunidade valiosa para celebrar a cultura brasileira e criar memórias inesquecíveis durante o carnaval.