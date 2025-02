Carnaval em Recife

No segundo dia de festividades carnavalescas, a capital pernambucana se prepara para uma programação repleta de atrações no icônico Marco Zero e na estreia do palco “Pernambuco Meu País”.

Com um cardápio musical que inclui brega, frevo, forró e piseiro, a sexta-feira (28) promete encantar os foliões com apresentações não apenas no Palco do Marco Zero, mas também em polos descentralizados e no novo espaço dedicado à cultura local.

Os shows no Marco Zero contarão com grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, que se apresentarão juntos no projeto “O Grande Encontro”. A programação começa às 16h e se estende até a meia-noite, incluindo também as performances de João Gomes e Priscila Senna.

O palco “Pernambuco Meu País”, instalado no Jardim do Cais do Sertão, apresentará uma rica variedade de expressões culturais regionais. A abertura será realizada por Mestre do Galo Preto às 15h, seguido por uma série de apresentações que celebram a tradição pernambucana. O encerramento deste palco ficará a cargo da banda D’Breck às 18h.

Além das atrações nos palcos principais, o Pátio de São Pedro e a Praça do Arsenal também receberão artistas como Chico César, Romero Ferro e Mestre Ambrósio. Os blocos de carnaval prometem trazer ainda mais animação às ruas do Bairro do Recife.

A seguir, a programação detalhada desta sexta-feira (28) nos principais locais:

Marco Zero

16h – Recife Matriz da Cultura Popular – Campeãs do Grupo Especial

18h30 – Orquestra Popular do Recife – Maestro Ademir Araújo

20h – O Grande Encontro – Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

22h – João Gomes

0h – Priscila Senna

Jardim Cais do Sertão (Pernambuco Meu País)

15h – Mestre do Galo Preto

16h – Família Salustiano e a Rabeca Encantada

17h – Nailson Vieira com participação do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata

18h – Grêmio Recreativo Escola de Samba D’Breck com participação de Gabi do Carmo

Novo Cais

Intervalos: DJ May

18h – Mestre Anderson Miguel (Ciranda Raiz da Mata Norte)

19h10 – Jambre

20h20 – Valdir Afonjar

21h30 – Carranza

22h40 – Bonsucesso Samba Clube

23h50 – Orquestra de Bolso

Pátio de São Pedro

Intervalos: DJ Vibra

18h – Família Salustiano e a Rabeca Encantada

19h – Romero Ferro

20h30 – Adiel Luna e o Coco Camará

22h30 – Nailson Vieira

0h – Mestre Ambrósio

Praça do Arsenal

Intervalos: DJ Incidental

18h – Orquestra Arruando

19h30 – Orquestra Malassombro (Participação Surama Ramos)

21h – PC Silva

22h30 – Banda de Pau e Corda

0h – Chico César

BLOCOS DE CARNAVAL:

