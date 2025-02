Carnaval em Campinas

A cidade de Campinas, localizada no estado de São Paulo, se prepara para um vibrante Carnaval 2025, que contará com um total de 39 desfiles e apresentações de blocos ao longo de 16 bairros. As festividades ocorrerão entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, promovendo uma folia descentralizada que promete agradar a todos os foliões.

Os eventos incluem uma variedade de atrações, desde tradicionais escolas de samba até blocos voltados para o público infantil. Um dos destaques deste ano é o “Carna DIC”, que acontecerá na região do DIC, oferecendo uma programação diversificada para todos os gostos.

Gabriel Rapassi, diretor de Cultura da cidade, destacou a novidade do Carnaval deste ano na região do Satélite Íris, que contará com a apresentação da dupla Brenno & Matheus, famosa pelo sucesso “Descer pra BC”.

A programação completa das festividades é extensa e variada:

28/02 (sexta-feira): Início das festividades com Carna Satélite 2025 e diversas apresentações em locais como Barão Geraldo e Jd. Itatiaia.

01/03 (sábado): Atrações como o Bloco do Cupinzeiro e Carna Satélite marcam o dia com uma programação intensa.

02/03 (domingo): O dia será animado com blocos como o Mamaço e o Bloco do Ribeirão, além do Carna Satélite.

03/03 (segunda-feira): Destaque para o Bloco do Circo e a continuidade do Carna Satélite.

04/03 (terça-feira): Encerramento com diversos blocos, incluindo o tradicional Bloco do Leão e Maracatucá.

No entanto, a Prefeitura de Campinas implementou um decreto publicado no Diário Oficial em 28 de janeiro, estabelecendo restrições para garantir a segurança e organização durante as festividades. Entre as principais regras, está a proibição do porte e venda de bebidas em recipientes de vidro durante o período carnavalesco, que vai de 1º de fevereiro a 5 de março. O descumprimento das normas poderá acarretar na suspensão da licença dos vendedores até o fim das festividades.

A fiscalização será realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo em conjunto com a Guarda Municipal, visando manter a ordem durante os eventos. Além disso, as atividades comerciais nas proximidades dos desfiles deverão encerrar no mesmo horário dos eventos conforme estipulado nos alvarás expedidos pelo município.

A cidade aguarda ansiosamente por este Carnaval diversificado, que promete ser uma celebração rica em cultura e entretenimento para toda a comunidade campineira.