Carnaval em BH: Blocos, música e cultura marcam a segunda-feira de festividades

A cidade de Belo Horizonte, reconhecida por sua rica diversidade musical durante o Carnaval, se prepara para uma intensa segunda-feira de festividades no dia 3 de março. Os principais blocos da capital mineira prometem animar os foliões com uma variedade de ritmos e temas.

A tradicional lavagem da Igreja de São José será um dos eventos marcantes desta data, destacando a cultura e a religiosidade que permeiam o Carnaval belo-horizontino.

Os blocos que se apresentarão ao longo do dia incluem: Baianas Ozadas, Havayanas Usadas, Lamparina, Unidos do Barro Preto e Alcova Libertina, cada um trazendo sua própria proposta musical e temática.

O desfile começa às 8h com o bloco Baianas Ozadas, que traz como tema “Mulher, você gera o mundo: mais respeito, mais amor”. O bloco é um dos maiores da cidade e contará com a participação da renomada cantora Fabiana Cozza. O evento celebra não apenas a força feminina, mas também os 40 anos do Axé Music, prometendo um cortejo vibrante que resgata tradições baianas e valoriza a ancestralidade.

Às 8h também desfila o bloco Havayanas Usadas, que homenageia os 30 anos do encontro histórico entre Michael Jackson e Olodum. Com o tema “Eles Não Ligam Pra Gente”, o bloco destaca a resistência cultural afro-brasileira e contará com a presença de Sandra Sá, misturando clássicos do axé dos anos 80 e 90 com ritmos afro-pop.

Seguindo a programação, às 9h, a banda Lamparina levará seu bloco “Não Me Entrego Pros Caretas” às ruas com o tema “Original Brasil”, celebrando a diversidade cultural brasileira. O cortejo sairá da Savassi, refletindo uma mensagem de brasilidade e resistência.

O Unidos do Barro Preto desfilará às 11h com o tema “Protocolo L.A.M.A.: A Revolta dos Dados Orgânicos”, mesclando Mangue Beat e Maracatu. Fundado em 2011, este bloco é conhecido por seus integrantes cobertos de barro, simbolizando resistência e identidade cultural.

Por fim, às 14h, o bloco Alcova Libertina fará sua apresentação com o tema “Caravela do Fim do Mundo”, propondo reflexões sobre a natureza e coexistência humana. Com uma fusão única de Rock ‘n’ Roll e Maracatu, o grupo promete um desfile intenso que reafirma sua importância no cenário carnavalesco da capital mineira.

Com uma programação rica e diversificada, Belo Horizonte se destaca mais uma vez como um dos principais destinos para quem busca vivenciar a essência do Carnaval brasileiro.

Com uma programação rica e diversificada, Belo Horizonte se destaca mais uma vez como um dos principais destinos para quem busca vivenciar a essência do Carnaval brasileiro.