Carnaval de SP 2025 teve segurança reforçada com o Smart Sampa

O Carnaval de São Paulo de 2025 se destacou não apenas pela folia, mas também pelo reforço na segurança pública, com o auxílio do programa de videomonitoramento Smart Sampa. Esta iniciativa, considerada a maior da América Latina, demonstrou sua eficácia ao resultar na prisão de 23 indivíduos envolvidos em atividades criminosas, incluindo assassinatos, tráfico de drogas e roubos.

Entre os dias 22 de fevereiro e 4 de março, o Smart Sampa, que utiliza câmeras de reconhecimento facial, possibilitou a detenção de 10 criminosos em flagrante e a captura de 13 foragidos da Justiça. Além das prisões, o programa foi responsável pela localização de duas pessoas desaparecidas durante o período carnavalesco.

Comparando com o ano anterior, houve uma diminuição significativa na criminalidade durante o mesmo intervalo do carnaval. O número de pessoas encaminhadas às delegacias caiu em 62,77%, reduzindo de 94 para 35. As prisões em flagrante também apresentaram uma queda expressiva de 84,85%, passando de 66 para apenas 10 casos. A quantidade total de apreensões também teve uma leve redução de 6%, descendo de 8.111 para 7.639.

A operação realizada pela Secretaria de Segurança Urbana, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), resultou na remoção eficaz de criminosos que transitavam entre os blocos carnavalescos. Esses indivíduos estavam condenados por delitos variados, como roubo e tráfico de drogas, além de aqueles procurados por inadimplência em pensão alimentícia. O emprego da tecnologia permitiu que essas ações ocorressem sem tumulto ou necessidade do uso da força letal.

Entre os foragidos capturados está André Luis Borges Oliveira Borges, condenado a seis anos por roubo, que foi detido enquanto caminhava pela Rua Augusta após ser reconhecido pelas câmeras do Smart Sampa. Outro caso notável é o de Alexandre Figueira da Silva, procurado desde outubro do ano passado por receptação, que foi localizado na Rua Santa Ifigênia.

Washington Ricardo Cavalcanti da Silva, traficante condenado em Minas Gerais, foi preso na Praça da República, enquanto Flávio da Silva, sentenciado a mais de 30 anos por assassinar sua ex-cunhada, foi identificado na Rua 25 de Março.

A GCM também atuou na prevenção a furtos durante a festividade. Um grupo composto por cinco indivíduos – incluindo dois menores – foi detido enquanto realizava furtos de celulares entre os foliões na Avenida Marquês de São Vicente. Nove aparelhos furtados foram recuperados durante a ação.

Para proporcionar um ambiente seguro aos foliões, a Prefeitura intensificou as operações em relação ao ano anterior, aumentando em 30% o número de agentes dedicados ao patrulhamento preventivo. Ao todo, 5.351 agentes estiveram presentes nas festividades entre os dias 22 de fevereiro e 9 de março. A tecnologia do Smart Sampa complementa esse esforço com suas câmeras inteligentes e outras ferramentas inovadoras como drones e cães-robôs.

O programa Smart Sampa é um marco no monitoramento urbano, contando com um total de 23 mil câmeras instaladas em pontos estratégicos pela cidade. Desde sua implementação em julho de 2024, resultou na prisão de 771 criminosos foragidos e mais 1.975 prisões em flagrante. Para garantir transparência à população, as estatísticas do Smart Sampa são atualizadas em tempo real e podem ser acessadas no Prisômetro, situado na Rua XV de Novembro, no centro histórico da capital paulista.