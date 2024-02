Carnaval de Rua de SP: Bloco da Latinha MIX terá suas emissões de carbono neutralizadas

O tão aguardado Carnaval de Rua de São Paulo está prestes a começar e um dos blocos que promete agitar a cidade em 2024 é o Bloco da Latinha MIX, que em sua 4ª edição, une música de qualidade e consciência ambiental. Desenvolvido pela Brandtruck, especialista em ativação de carnavais de rua e micaretas em todo o Brasil, em parceria com a Rádio MIX, o evento acontecerá no dia 13 de fevereiro, em frente ao Obelisco do Parque do Ibirapuera, um dos principais cartões postais da capital paulista.

A partir das 13h, o público terá cinco horas de pura folia ao som de grandes nomes da música brasileira, como Alok, considerado o melhor DJ do Brasil e o quarto melhor do mundo, Di Ferrero, vocalista do NX Zero, e a dupla internacional Sofi Tukker, destaque na cena pop/eletrônica atual. Além das apresentações exclusivas, a festa contará com a participação especial da bateria da tradicional escola de samba “Rosas de Ouro”, uma verdadeira celebração da cultura carnavalesca paulistana.

Indo além da folia, a 4ª edição do Bloco da Latinha MIX reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a neutralização de danos ao meio ambiente. Em parceria com a Prospera + Greener, uma climatech que oferece soluções sustentáveis, o bloco neutralizará suas emissões de GEEs (gases de efeito estufa).

“Para realizar essa compensação de carbono, será feita uma medição das horas de emissão de gases poluentes gerados pelo trio elétrico, permitindo que o carbono seja neutralizado por meio de uma operação vinculada à preservação da floresta Amazônica”, ressalta Claudio Olimpio, CEO da Greener.

Além de promover um carnaval animado, o Bloco da Latinha Mix também estabelece um novo padrão ao integrar conscientização ambiental, proporcionando uma experiência festiva e sustentável para os foliões.