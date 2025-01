Carnaval 2025 sem Bloco da Preta: Preta Gil promete retornar em 2026

A RIOTUR anunciou, por meio de suas redes sociais, o cancelamento do Bloco da Preta, programado para ocorrer neste Carnaval de 2025. A decisão foi motivada pelo estado de saúde da artista, que atualmente se encontra internada em recuperação após uma cirurgia complexa realizada no final de dezembro.

Preta Gil, que é a idealizadora e anfitriã do bloco, está enfrentando um tratamento contra um câncer de intestino, diagnosticado no início de 2023. A operação realizada em dezembro envolveu a remoção de tumores e se inseriu no processo contínuo de combate à doença, que a cantora revelou ao público em janeiro.

A equipe de comunicação da RIOTUR expressou sua solidariedade à artista: “Preta, vamos todos sentir sua falta nesse carnaval, mas não se avexe não: 2026 é logo ali e em breve vamos te dar aquele abraço!”. Em resposta à postagem, Preta desejou um carnaval alegre aos foliões: “Até 2026!!! Um lindo carnaval pra vocês”.

Desde o diagnóstico, Preta tem sido transparente sobre sua batalha contra o câncer. Após um longo período de internação que culminou em setembro de 2023, onde passou por uma cirurgia de 14 horas para remover o tumor e o útero, ela expressou sua gratidão pelas condições oferecidas pelo hospital e pelo apoio recebido.

Embora tenha recebido alta médica posteriormente, Preta enfrentou novos desafios com a recidiva da doença, identificada em dois linfonodos na pelve. Em entrevistas subsequentes, ela compartilhou detalhes sobre a continuidade do tratamento e a necessidade de novas sessões de quimioterapia.

Recentemente, a artista também mencionou ter buscado uma segunda opinião médica nos Estados Unidos, onde consultou um oncologista especializado. Em suas declarações, Preta enfatizou a importância de encontrar as melhores opções de tratamento disponíveis para o seu caso específico.

Este Carnaval será marcado pela ausência da cantora que, apesar das adversidades enfrentadas em sua saúde, continua a transmitir mensagens de força e esperança para seus fãs e seguidores. O Bloco da Preta é aguardado com expectativa para 2026.