Carnaval 2025: Ivete Sangalo promete agitar shows em Salvador

Com a aproximação do Carnaval 2025, os foliões já estão em ritmo de preparação para a festa que é considerada a maior do Brasil. Entre os itens indispensáveis para a folia estão as pochetes, garrafinhas de água e, claro, um planejamento das atrações a serem acompanhadas ao longo da festividade. A renomada cantora Ivete Sangalo, uma das principais figuras do Axé Music, divulgou sua agenda repleta de apresentações durante os dias de celebração.

A artista realizará um total de sete shows ao longo dos sete dias de festa em diversas localidades do país, sendo cinco deles apenas na cidade de Salvador. Além da capital baiana, Ivete levará sua energia contagiante para Porto Seguro, Olinda (PE) e Santa Rita da Sapucaí (MG).

O primeiro show de Ivete no Carnaval será no dia 28 de fevereiro, na sexta-feira, quando ela se apresentará no Circuito Dodô (Barra-Ondina), agitando a avenida com seus clássicos e novas canções.

No sábado (1º de março), a cantora dará continuidade à festa comandando o tradicional Bloco Coruja, também no Circuito Barra-Ondina. A expectativa é que milhares de foliões acompanhem a artista pelas ruas.

Na segunda-feira (3 de março), Ivete retornará ao Circuito Dodô para mais uma apresentação do Bloco Coruja, mantendo o clima festivo e animado que caracteriza sua presença nos carnavais.

Finalmente, no dia 4 de março, que marca o último dia oficial da folia, a cantora estará presente no Circuito Osmar, localizado no Campo Grande. Neste dia especial, ela não só puxará seu trio como também fará uma performance no prestigiado Camarote Salvador, conhecido por receber diversas celebridades e admiradores da cultura baiana.

Os fãs da artista e do Carnaval podem esperar uma programação vibrante e cheia de energia nas apresentações de Ivete Sangalo durante essa celebração cultural.