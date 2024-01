CarnaRildy 2024 movimenta 20 milhões e espera 12 mil foliões por dia

O CarnaRildy, um dos eventos de Carnaval mais aguardados por cariocas e turistas, acontecerá na Cidade das Artes, na Barra, nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Com investimento de 20 milhões de reais, o festival calcula gerar mais de 10 mil empregos, recebendo cerca de 12 mil foliões por dia em um complexo com mais de 20 áreas temáticas. No time de patrocinadores, marcas como Nivea, Whisky Johnnie Walker Blonde, Gin Tanqueray, Vodka Ketel One, Cerveja Therezópolis e Coca-Cola. A realização é dos grupos Fábrica, GH Music, Grupo Onda e Maltas.

A mistura de ritmos é a cara da Cidade Maravilhosa. O line up contará com atrações que vão do pop ao rap, passando pelo funk, pagode, forró, sertanejo e até mesmo pela alegria dos blocos de carnaval de rua – garantida pelo famoso Bloco Amigos da Onça. Entre os shows, o festival contará com nomes como Filipe Ret, Belo, Anitta, Sorriso Maroto, Matheus Fernandes, Menos é Mais, João Gomes, L7nnon e Matheus e Kauan, Dilsinho e Matuê.

Para proporcionar ao público conforto, segurança e uma estrutura ainda maior, com fácil acesso por transportes públicos e carros de aplicativo, o Rildy chega ao coração da Barra da Tijuca, ocupando um espaço ainda mais amplo em relação à edição anterior. Serão dois setores: o “Arena Rildy”, com entrada exclusiva, visão privilegiada do palco e praça de alimentação; e o “Arena Open”, que além dos itens anteriores, proporciona também atendimento personalizado, banheiros premium, lounges de descanso cobertos e open bar.

O público encontrará áreas de hidratação por toda a extensão do festival, tendas de proteção solar com mais de 2500 m² e um chuveirão da Sprite para amenizar o calor típico do verão. Garantia de diversão, o festival também contará com atrações como tobogã e tirolesa.

Na gastronomia estão confirmadas marcas como o Malta Beef Club, restaurante de carnes nobres, e o Tin Tin Botequim, inaugurado recentemente no bairro do Leblon, com menu elaborado pelo chef Rafa Gomes.

“O propósito do CarnaRildy em 2022 foi trazer para o Rio (capital mundial do Carnaval) um evento grandioso com alguns dos maiores artistas do Brasil no palco, uma estrutura cuidadosa e pensada nos mínimos detalhes e uma experiência imersiva para os nossos clientes. Gerar essa entrega fora da Sapucaí neste período era o grande desafio, porém nos daria a possibilidade de oferecer mais espaço e conforto; além de garantir preços mais competitivos para o público”, explica Andriws Moraes, um dos sócios do CarnaRildy.

Com uma identidade visual repaginada, o CarnaRildy mantém a premissa de oferecer um atendimento premium. “Em 2024 fizemos uma adaptação na identidade visual para marcar a mudança de local. Com isso ela continua sendo multicolorida, mas ganha novos tons de cores e novas formas. A proposta da mudança da identidade visual é também a de transmitir um pouco mais a experiência premium do evento em qualquer um dos setores – seja na arena ou seja na Arena Open. O CarnaRildy em suas edições anteriores sempre foi muito elogiado pelas experiências, desde a entrada do evento ao atendimento dos bares, das ativações de marcas ao conforto para assistir os shows, das marcas de bebida ao conforto na área de alimentação. Mesmo sendo um evento de grande porte, prezamos por uma experiência particular de excelência”, ressalta Sarah Gomes, Diretora de Comunicação do evento.

O evento também abraça as pautas da diversidade, equidade e inclusão, garantindo que foliões PCD e prioridades tenham acessibilidade garantida. E em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, o Rildy vai realizar a gestão dos resíduos do festival com coleta seletiva e destinação final adequada dos materiais, com foco na diminuição dos impactos ambientais.