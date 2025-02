Carnakids leva folia e diversão para a criançada na Avenida Paulista

O Carnaval está chegando, e a criançada já tem um destino certo para entrar no clima da festa. No dia 23 de fevereiro, das 11h às 14h, o Carnakids promete transformar a Avenida Paulista em um verdadeiro bailinho infantil, repleto de cor, música e animação. O evento acontece na entrada do Top Center Shopping e traz uma programação especial para os pequenos foliões e suas famílias.

A festa contará com pintura facial, oficinas de máscaras e uma animada fanfarra, garantindo que ninguém fique parado. Para participar das oficinas e da pintura facial, basta resgatar o cupom no app do shopping e aproveitar a folia com toda a família.

“Queremos proporcionar uma experiência carnavalesca cheia de alegria para as crianças e suas famílias. O Carnakids foi pensado para trazer um pouco da magia do Carnaval para os pequenos, com atividades que estimulam a criatividade e a diversão em um ambiente seguro e animado”, afirma Isabela Pavan, Coordenadora de Marketing do Top Center Shopping.

A entrada é gratuita, e a festa acontece na entrada do Top Center Shopping. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do shopping ou acesse o site.

Serviço:

Carnakids

Data: 23 de fevereiro.

Horário: 11h às 14h.

Local: Entrada do Top Center Shopping.

Endereço: Av. Paulista, 854 – Bela Vista, São Paulo – SP.

Atividades gratuitas com resgate pelo app.