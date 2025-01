Carlos Malta realiza intervenções sonoras em exposição no IMS Paulista

No dia 8 de fevereiro (sábado), o multi-instrumentista Carlos Malta realizará breves e imprevisíveis intervenções sonoras em diálogo com a exposição Thomaz Farkas, todomundo, em cartaz no IMS Paulista. As apresentações ocorrerão das 12h às 18h, com ações a cada hora, percorrendo as galerias que recebem a mostra e outros locais do centro cultural. A entrada é gratuita.

Arranjador, compositor e educador, Malta é uma das principais referências entre os músicos que atuam com instrumentos de sopro, como saxofones, flautas, clarinete baixo e pífano, entre outros. Conhecido como “escultor do vento”, já tocou com artistas como Gal Costa e Gilberto Gil.

Durante 12 anos, Malta integrou o célebre Hermeto Pascoal e Grupo, vivenciando uma imersão musical ao lado do mestre. Foi nesse período que conheceu Thomaz Farkas, durante as gravações do filme Hermeto Campeão (1981), cujo trecho é exibido na exposição.

Farkas também registrou imagens de Pixinguinha durante as festividades do IV centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Esse material está presente na retrospectiva, no curta-metragem Pixinguinha e a Velha Guarda do Samba (1954/2006). As obras de Pixinguinha e Hermeto Pascoal são duas das maiores influências que Malta trará para o público nesta intervenção sonora.

Saiba mais sobre a exposição

Em cartaz até o dia 9 de março, a exposição Thomaz Farkas, todomundo reúne cerca de 500 itens, incluindo fotografias, filmes, documentos e equipamentos, e reflete a trajetória colaborativa do artista no ano de seu centenário de nascimento. Dividida em eixos, a exposição explora as facetas de sua atuação como fotógrafo e cineasta, destacando as séries documentais Brasil verdade e A condição brasileira, além de filmes como Todomundo e Subterrâneos do futebol, que revelam sua visão acolhedora e curiosa sobre o país que adotou como lar. A mostra busca recriar o espírito coletivo de Farkas, presente tanto na sua produção artística quanto em seu papel como incentivador cultural e empresário, com a criação da Galeria Fotoptica.

Serviço:

Carlos Malta interage com a exposição Thomaz Farkas, todomundo

8 de fevereiro (sábado), das 12h às 18h, com intervenções a cada hora

7º e 8º andares

IMS Paulista

Entrada gratuita. Lugares limitados.

IMS Paulista

Avenida Paulista, 2424. São Paulo

Horário de funcionamento: Terça a domingo e feriados (exceto segundas), das 10h às 20h.