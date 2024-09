Carlos Lupi detalha avanços e desafios da Previdência no Bom Dia, Ministro

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, é o convidado do “Bom Dia, Ministro” desta quinta-feira, 26 de setembro. Na conversa com radialistas de várias regiões do país a partir das 8h, o ministro vai tratar de temas que envolvem a gestão eficiente com ampliação de direitos e redução de gastos, a reestruturação e fortalecimento da Previdência Social e ações para desenvolvimento do país que passam pela pasta.

Um exemplo de tema a ser abordado é o novo conjunto de regras para empréstimo consignado para beneficiários do INSS, que passam a valer a partir de janeiro de 2025. Pelo texto, os segurados que começarem a receber o benefício vão poder solicitar o consignado antes do prazo de 90 dias no banco onde será pago o benefício.

Em outra vertente, o ministro deve tratar da atuação do Conselho de Recursos da Previdência Social. O passivo de processos aguardando julgamento e cumprimento de acórdãos tem caído consideravelmente. Passou de 2,3 milhões em janeiro de 2023 para 1,2 milhão em setembro deste ano.

Outros temas potencialmente abordados pelo ministro são as ações específicas da Previdência Social para auxílio à reconstrução do Rio Grande do Sul depois do período de enchentes e o avanço no uso da telemedicina para realizar perícias.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” é transmitido ao vivo, às 8h, pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.