Carlos Augusto Monteiro: destaque na lista de influenciadores do The Washington Post

Recentemente, o renomado jornal The Washington Post divulgou sua seleção intitulada “Post Next 50“, que apresenta 50 figuras proeminentes previstas para impactar a sociedade em 2025. Entre os homenageados, encontra-se Carlos Augusto Monteiro, professor do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens).

Monteiro foi reconhecido especialmente por sua contribuição na criação da classificação Nova, que categoriza os alimentos com base em seu nível de processamento. Esta classificação é composta por quatro categorias: alimentos in natura, ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. O pesquisador enfatiza que não é apenas a quantidade de gordura, açúcar ou calorias que pode impactar a saúde dos indivíduos, mas também o grau de processamento dos alimentos e a presença de aditivos como corantes artificiais e emulsificantes.

A classificação Nova define os alimentos ultraprocessados, como batatas fritas industrializadas, cereais matinais açucarados, salgadinhos embalados e refrigerantes, como formulações industriais que utilizam ingredientes sintetizados em laboratório e são produzidos através de métodos como extrusão e pré-processamento por fritura. Esses processos afetam a forma como o corpo metaboliza os alimentos. Além disso, a abundância de aditivos químicos torna esses produtos extremamente palatáveis, levando ao consumo excessivo, conforme argumenta Monteiro.

Estudos recentes têm evidenciado que o consumo de alimentos ultraprocessados está associado ao aumento da ingestão calórica, ganho de peso e elevação do risco para mais de 30 condições de saúde. Como resultado, diversas nações já incorporaram recomendações sobre o consumo desses produtos em suas políticas alimentares.

“É imprescindível uma reorientação nas políticas alimentares e nutricionais”, afirmou Monteiro. Ele propõe medidas como a restrição à publicidade desses produtos, a inclusão de advertências nos rótulos das embalagens e a implementação de tributos sobre alimentos ultraprocessados para financiar opções mais saudáveis, semelhante às estratégias adotadas para o tabaco.

“Educar os consumidores é fundamental“, declarou ele. “Entretanto, não se pode simplesmente sugerir que alguém consuma uma pequena quantidade de um produto que foi deliberadamente projetado para ser consumido em grandes quantidades.”

Além disso, Carlos Augusto Monteiro já havia sido reconhecido anteriormente na lista dos pesquisadores mais influentes globalmente pela consultoria britânica Clarivate Analytics, sendo um dos apenas 14 brasileiros a figurar entre os destacados.