Carlinhos Brown estreia Camarote no Carnaval 2024, na Bahia

Cantor, compositor e multi-instrumentista, o cacique do Candeal Carlinhos Brown, 45 anos de carreira, terá pela primeira vez um camarote para chamar de seu na Bahia Com estimativa de receber em média mil convidados por dia, o espaço funcionará durante todo o Carnaval – de sexta (09) a terça-feira (13), das 15h até meia noite, e ficará no Barravento. Com boa localização e acesso privilegiado para acompanhar os desfiles dos trios elétricos em Salvador, o camarote proporcionará aos convidados uma imersão na carreira do artista.

“Será um espaço corporativo, onde receberemos convidados para trocas sobre o Carnaval, fazer networking cultural. Nós precisamos sim que esses encontros se façam, afinal o carnaval é um dos maiores negócios culturais organizados no Brasil, e essas pessoas precisam se encontrar, essas marcas precisam se encontrar”, comenta Brown.

Pensado nos detalhes, o Camarote contará com vídeos de momentos marcantes do cantor, fotos de arquivo, instrumentos, figurinos e alguns dos famosos cocares usados pelo artista durante a carreira. O espaço ainda contará com um palco acústico, que promete realizar encontros inusitados.

Segundo Fábio Almeida, gestor da carreira de Brown, a proposta é congregar todo o serviço típico de um camarote de relacionamento e convidados, com amigos e artistas. O projeto foi desenvolvido pelos escritórios GMF Arquitetos e NN Arquitetos.

Em parceria com a Apple, o camarote contará ainda com um estúdio de música, equipado com sistema moderno, algo inovador na área. “Há o propósito de levar o universo da música para o local, mas não classificaria o espaço como um camarote da música, voltado somente para artistas, mas sim, um camarote para pessoas”, afirma Almeida, que já foi sócio do camarote Cerveja & Cia, da Ivete, Brahma e Club. Dentro do espaço haverá o ambiente da música e um carro, onde será possível tocar a mixagem produzida no estúdio.

O camarote terá um pouco do universo de Carlinhos ao longo dos anos, com formato mais próximo ao ambiente do Candeal, com a escola de música Pracatum, o Guetho Square, o estúdio Ilha dos Sapos. “Será um pouco de tudo isso num lugar que a gente também entende como patrimônio cultural soteropolitano, que é o Barravento, um cartão postal que tem o pôr do sol mais bonito do Carnaval de Salvador” acrescenta o empresário, que é sócio da Join Entretenimento e se uniu a Licia Fábio para a criação e realização do camarote.