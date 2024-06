Carla Morando quer que prestadoras de serviços ofereçam a opção de falar com o atendente no primeiro menu da ligação

Depois de ter sancionada sua lei que obriga as prestadoras de serviços públicos essenciais a enviarem com antecedência os dados de identificação do técnico responsável pelo atendimento na residência do usuário, a deputada estadual Carla Morando protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo mais um projeto de lei em defesa dos consumidores. Nesta terça-feira, dia 04/06, entrou em tramitação na Casa de Leis nova propositura da parlamentar que determina que as empresas prestadoras de serviços disponibilizem aos usuários, no primeiro menu de opções, o acesso para falar com um atendente, nos contatos realizados por meio do SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor, no Estado de São Paulo.

“Os consumidores merecem respeito. Chega de ficarem horas esperando a opção para falar com um atendente para solucionar seu problema. É inadmissível que deixem os usuários esperando tanto tempo até disponibilizarem o atendimento humanizado quando a população quer esclarecer dúvidas, fazer uma reclamação, solicitar atendimento, suporte ou reparo ou resolver outras questões relacionadas aos serviços prestados. Precisamos garantir a humanização do atendimento disponibilizado pelas empresas prestadoras de serviço e preservar os direitos do consumidor”, disse a autora Carla Morando que luta para aprovação do projeto na Alesp.

O PL também veda a utilização de atendente virtual, por meio robotizado ou de inteligência artificial. Ainda determina que, na hipótese do contato do consumidor junto ao SAC por meio de plataforma digital, a disponibilização do acesso para falar direto com o atendente deverá estar disponível na primeira tela do serviço.