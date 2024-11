Carla Morando cobra da Empresa Claro medidas para melhorar atendimento ao consumidor

Sob a presidência da deputada estadual Carla Morando, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas de Telecomunicações, criada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para investigar a qualidade dos serviços prestados pelo segmento, recebeu, quarta-feira (06/11), representantes da Empresa Claro para uma sabatina sobre reclamações de clientes da companhia. A parlamentar questionou o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, e o diretoria de Experiência do Cliente da Claro, Celso Tonet, sobre o atendimento aos clientes.

A presidente destacou as reclamações recebidas no Procon-SP, órgão de defesa do consumidor. ”Entre os problemas recebidos no Procon estão cobrança indevida, cancelamento do número e do plano, problemas com saldo, falta de rede de internet, velocidade abaixo da contratada, excesso de ligações do Call Center e portabilidade. Como a empresa tem trabalhado para mitigar estes problemas? E o atendimento telefônico oferece fácil acesso a um atendente?”, perguntou Carla Morando destacando a importância de medidas para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e a oferta de serviços de qualidade para os usuários.

Em resposta, Tonet afirmou que estão cientes dos problemas e empenhados para resolvê-los. Ele também destacou que a tecla 9 no menu de atendimento direciona o cliente para um atendente.

Reforçou ainda o nível de resolutividade das demandas através dos canais de atendimento da empresa. “97% dos clientes que entram em contato resolvem na Ouvidoria. Não precisam migrar para outros canais como Procon, Anatel ou algo semelhante”, ressaltou.

A deputada também questionou a Claro a respeito da falta de sinal na região do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, e no Rodoanel. A cobrança de medidas e esclarecimentos também foi feita, em agosto, ao diretor Executivo Institucional da Empresa Vivo, Tiago Brocado Machado, e, em outubro, ao diretor de Relações Institucionais da TIM S.A, Cléber Affanio.

Os representantes da Claro informaram que estão realizando estudos e investimentos para ampliar a cobertura na região. O vice-presidente também parabenizou a deputada pela autoria da Lei que garante segurança nas residências com a identificação do técnico responsável pelos reparos das prestadoras de serviços.

Andrade afirmou que a Claro está cumprindo a Lei enviando com antecedência ao usuário os dados de identificação do técnico responsável pelo atendimento na residência. A medida, válida para empresas detentoras dos serviços de fornecimento de água, luz, gás canalizado, telefonia, internet e televisão a cabo, é importante para evitar que os usuários sejam vítimas de golpes de falsos técnicos.