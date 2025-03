Carga horária reduzida do call center pode aliviar a rotina sobrecarregada das mulheres

Mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho e no setor de call center não seria diferente, de acordo com o Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center, cerca de 70% dos colaboradores em telemarketing são do sexo feminino e destas, 62% ocupam cargos de liderança como gerência, coordenação e supervisão. Representando a maior parte da força de trabalho nessa área, a colaboração feminina é de suma importância para o setor.

A jornada dupla ou tripla ainda faz parte de muitas rotinas das mulheres de todo o Brasil, onde é necessário conciliar responsabilidades domésticas, familiares e profissionais, um verdadeiro “equilíbrio de pratos”. Toda essa sobrecarga de tarefas, faz com que ela perca qualidade de vida ao sacrificar horas de lazer, de autocuidado e de qualificação profissional. Isso pode levar a quadros de estresse, ansiedade, medo, tensão e insegurança, que podem evoluir para transtornos mentais, conforme destacado pelo portal Pós PUC PR Digital.

Uma das formas de minimizar os impactos dessa rotina exaustiva, é optar por um trabalho que tenha uma jornada reduzida, como em contact centers, que a média de horas trabalhadas por dia é de 06h. Essa flexibilidade permite que conciliem melhor suas responsabilidades e promovam seu próprio bem-estar, melhorando a produtividade como um todo.

“Não podemos normalizar que mulheres tenham tantas responsabilidades. Mas em um cenário que não há outra alternativa, reduzir a sobrecarga é uma saída. Muitas chefes de família trabalham em call centers, possibilitando ter mais tempo com a família enquanto equilibra o orçamento da casa”, comenta Rodrigo Mandaliti, presidente do IGEOC (Instituto Gestão de Excelência Operacional em Cobrança).

Colaboradores descansados tem um desempenho muito melhor, isso é um fato. A redução do cansaço melhora a qualidade do atendimento e como consequência, a satisfação dos clientes também. “Em um cenário de contato para cobrança de dívida, o tom de voz utilizado faz total diferença para que o cliente não se sinta ameaçado ou coagido. Uma mente descansada pode assimilar melhor essa ideia e a colocar em prática, tendo cada vez mais resultados positivos em negociações”, explica Rodrigo.

Garantir condições de trabalho mais equilibradas para as mulheres é essencial não apenas para o bem-estar das profissionais, mas também para a qualidade dos serviços prestados. A flexibilidade na jornada de um call center pode ser um fator determinante para reduzir a sobrecarga e proporcionar um ambiente mais saudável, refletindo diretamente na produtividade e na satisfação dos clientes. Ao reconhecer esses desafios e buscar soluções, o mercado contribui para uma realidade mais justa e sustentável para todas