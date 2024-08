Cardi B anuncia terceira gravidez após suposto pedido de divórcio

Cardi B, 31, anunciou que está grávida do terceiro filho nesta quinta-feira (1).

A cantora supostamente teria pedido o divórcio do ex-marido Offset pela segunda vez, conforme o Mirror. O anúncio da gravidez veio em meio à suposta separação.

No Instagram, a famosa apontou que “com todo fim vem um começo”. No post, ainda declarou: “Sou muito grata por ter compartilhado esta temporada com você, você me trouxe mais amor, mais vida e, acima de tudo, renovou meu poder. Me lembrou que posso ter tudo! Você me lembrou que nunca tive que escolher a vida, o amor e a minha paixão”.

Cardi B reforçou que estava mais fácil lidar com tudo com a vinda do filho. “Te amo muito e mal posso esperar para você ver o que me ajudou a fazer, o que me empurrou a fazer! É muito mais fácil encarar as reviravoltas e os testes da vida. Você, seu irmão e sua irmã me mostraram o porquê vale a pena seguir em frente.”

De acordo com o Mirror, a artista pediu o divórcio de Offset em 2020, mas o cancelou após reatar o casamento. Um representante da cantora ainda disse à People, recentemente, que a separação não era devido aos rumores de traição, “mas [a vontade de se divorciar] vinha de algum tempo”