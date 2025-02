Cardeal confirma melhora na saúde do Papa Francisco

O cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), trouxe palavras de alívio para os fiéis nesta quinta-feira ao comentar sobre a saúde do papa Francisco. Durante a cerimônia de abertura do ano judiciário de um tribunal eclesiástico em Bolonha, Zuppi afirmou que o pontífice, que completou 88 anos, está “no caminho certo para uma recuperação plena”.

As declarações do cardeal surgem em um momento de expectativa global, com católicos de diversas partes do mundo ansiosos por notícias encorajadoras sobre o estado de saúde de Jorge Bergoglio. O líder da Igreja Católica tem enfrentado problemas de saúde nos últimos tempos, o que gerou preocupação entre seus seguidores.

Zuppi destacou algumas atividades recentes do papa, ressaltando que ele tomou café da manhã, leu os jornais e recebeu visitantes, ações que indicam uma melhora significativa. “O fato de que o Papa tenha tomado café da manhã, lido os jornais e recebido pessoas quer dizer que estamos no caminho certo para uma recuperação plena”, disse o cardeal.

A expectativa em torno da saúde do papa Francisco continua alta, e a comunidade católica aguarda com esperança a continuidade de sua recuperação.