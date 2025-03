Caravana da Saúde zera fila de espera por tomografia em São Bernardo

A Caravana da Saúde, idealizada no início deste ano pela Prefeitura de São Bernardo, zerou a primeira fila de espera da cidade: os 5.447 moradores que aguardavam pela realização de tomografia sem contraste foram atendidos, em menos de dois meses. Dentro desta iniciativa inédita no município, coordenada pela Secretaria de Saúde, a carreta da tomografia, que iniciou as atividades em 25 de janeiro, encerrou nesta terça-feira (25/3) a operação com aprovação da população.

O prefeito Marcelo Lima, o secretário de Saúde Dr. Jean Gorinchteyn e a secretária adjunta da pasta, Fernanda Penatti, acompanharam os atendimentos da carreta na tarde desta terça-feira, na Rua do Oleoduto, na Vila São Pedro. “A carreta da tomografia está indo embora porque não temos mais fila de espera. Zeramos. Já foram 77 mil atendimentos (entre consultas, exames e cirurgias) de uma fila de 94 mil pessoas que estavam aguardando”, frisou o chefe do Executivo. “Avançamos muito e vamos continuar avançando a cada dia que passa”, emendou.

“Em menos de 60 dias a gente conseguiu acabar com a fila da tomografia sem contraste no município. Algumas pessoas esperavam há dois anos”, enfatizou Dr. Jean. “Esse resultado é fruto de um grande trabalho de toda a equipe da Secretaria de Saúde, sob liderança do prefeito Marcelo Lima, que deu carta branca para a gente fazer tudo o que fosse necessário para atender aos moradores. E agora, com a fila zerada, os atendimentos já passam a ser absorvidos pelos nossos equipamentos nos nossos hospitais”, concluiu.

Zerar a fila fez com que o tempo de espera para a realização do exame tivesse queda significativa. A dona de casa Maria da Graça Cuzzion Ribeiro, de 65 anos, moradora do bairro Rudge Ramos, realizou a sua tomografia na carreta, nesta terça-feira, depois de ter aguardado menos de 15 dias desde a consulta com o neurologista. “Fiquei surpresa. Achei que ia esperar muito e foi rápido. Se o atendimento continuar assim vai ser maravilhoso”, declarou.

Duas semanas também foi o tempo que aguardou a dona de casa Rose Mary Souza da Silva Dias, 52 anos, moradora da Vila São Pedro. “Não achei que seria tão rápido. O atendimento foi muito bom e o que a gente precisa é que a saúde de São Bernardo continue assim”, destacou Rose.

CARAVANA DA SAÚDE

O Programa Caravana da Saúde foi lançado em 25 de janeiro, com o começo da operação da carreta de tomografia sem contraste e da carreta de ultrassom. Em 15 de fevereiro, o programa passou a realizar consultas com especialistas, exames e cirurgias, em mutirões aos sábados e domingos e também durante a semana, com reorganização e otimização do fluxo de atendimentos. Desde então, já foram realizados mais de 77 mil atendimentos, para uma fila geral de espera de cerca de 94 mil pessoas. A meta do prefeito Marcelo Lima é zerar todas as filas até 1º de julho deste ano.