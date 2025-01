Captação de recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte alcança novo marco histórico

A Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) estabeleceu um novo recorde em 2024, superando pela primeira vez a cifra de R$ 1,06 bilhão em captação de recursos. Este marco destaca a eficácia e o fortalecimento dessa política pública, que possibilita a destinação de parte do imposto de renda de indivíduos e empresas para o financiamento de projetos esportivos.

André Fufuca, ministro do Esporte, comentou sobre esse feito expressivo, afirmando que os números refletem um esforço significativo de uma equipe dedicada, composta por servidores públicos e profissionais engajados no desenvolvimento do esporte no Brasil. “A superação da marca de R$ 1 bilhão em um único ano é um testemunho da relevância da Lei de Incentivo ao Esporte, uma ferramenta crucial que apoia a promoção da prática esportiva, a formação de atletas e o fortalecimento das estruturas esportivas nacionais, abrangendo desde as categorias de base até o alto rendimento”, declarou.

No total, foram submetidos 6.664 projetos ao Ministério do Esporte, sendo que 3.506 deles se enquadram na categoria educacional. Outros 1.611 pertencem à manifestação de participação, envolvendo eventos lúdicos e atividades recreativas, enquanto 1.547 focam no alto rendimento. Desses, 2.673 projetos receberam autorização para captar recursos. O Ministério é responsável pela regulamentação e aprovação dos projetos, permitindo que as instituições busquem financiamento junto à iniciativa privada.

Após a aprovação técnica dos projetos pelo ministério, os proponentes têm um período de até dois anos para conseguir os recursos necessários. Após a assinatura do termo de compromisso, eles estão habilitados para iniciar a execução das atividades propostas. É importante ressaltar que a simples admissão dos projetos não assegura a obtenção dos fundos; assim, é vital estimular potenciais patrocinadores a investir por meio da LIE.

Com resultados notáveis e uma base robusta, a Lei de Incentivo ao Esporte se afirma como um alicerce do esporte no Brasil, promovendo não apenas competições atléticas, mas também contribuindo para transformações sociais significativas em todo o país.