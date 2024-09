Projeto apoiado pela Lei de Incentivo faz medalhistas nas Paralimpíadas de Paris

Quando Jerusa Geber, 42, cruzou a linha de chegada em primeira na prova dos 100m T11, para deficientes visuais, nas Paralimpíadas de Paris, ela representava não só a sua família, amigos e atletas de sua classe. Ela carregava também o trabalho de anos com a Acqua Paradesportiva, projeto tocado pela Naurú, instituição que apoia o esporte paralímpico e conta com recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.

A Acqua mandou a Paris 27 atletas da natação e do atletismo e um técnico, Antônio Cândido, que treina a seleção brasileira paralímpica e o time Naurú de natação. O projeto opera hoje em oito polos, espalhados pela capital e interior paulista, e atende 230 pessoas dos 6 aos 54 anos em três modalidades: natação e atletismo, visando o alto rendimento, e bocha, que é praticado em nível escolar.

“Queremos mudar vidas por meio do esporte. Se isso for o suficiente para levar ao alto rendimento ou para mostrar à pessoa com deficiência que ela depende apenas das próprias forças para sonhar, ficaremos felizes”, comenta Antônio.

A parceria entre Naurú e Governo do Estado de São Paulo começou de fato em 2015, quando o projeto fez a primeira captação via Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Nesses quase dez anos, nada menos que 39 atletas beneficiados participaram das últimas três edições dos Jogos: cinco no Rio de Janeiro-2016, sete em Tóquio-2020 e agora 27 em Paris. “Aplicamos os recursos da Lei na compra de materiais esportivos, suporte de RH e gastos administrativos da entidade”, diz Antônio.

No oitavo dia de Jogos, o saldo do time Naurú é super positivo. Já são 11 medalhas, com destaque para o ouro inédito de Jerusa Geber, que em Paris faz a sua quinta participação em Paralimpíada. Jerusa, aliás, é um fenômeno do atletismo: em 2019, ela foi a primeira atleta cega a correr os 100m abaixo dos 12 segundos.

E o show não deve parar até domingo, dia de encerramento das Paralimpíadas. Parte da equipe ainda vai entrar nas piscinas e pistas com chances de pódio. “O desempenho dos nosso atletas está dentro do esperado, tendo em vista o que fizemos nos últimos anos. Temos 11 medalhas e seguimos contando”, comemora Antônio.

Para mais informações sobre o Time Naurú e o projeto Acqua Paradesportiva, acesse nauru.org.br.

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Regulamentada pelo decreto 55.636 de 26/03/2010, a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo contempla projetos vinculados às áreas educacional, formação desportiva, rendimento, sociodesportivo, participativa, gestão e desenvolvimento e infraestrutura. Ela possibilita à iniciativa privada o apoio a projetos esportivos elaborados por entidades privadas sem fins lucrativos de natureza esportiva ou por Prefeituras no Estado de São Paulo.