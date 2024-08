Capitão Wagner (União Brasil) tem 29%, e Sarto (PDT) 23% em Fortaleza, aponta Datafolha

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), com 29% das intenções de voto, e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), com 23%, estão à frente em pesquisa Datafolha sobre a eleição da capital cearense.

O levantamento ouviu 644 eleitores na terça (20) e na quarta-feira (21) e tem margem de erro de quatro pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo jornal O Povo e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-08395/2024.

O deputado federal André Fernandes (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi citado por 16% dos eleitores e está tecnicamente empatado com Sarto.

O deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparece com 10%. Ele é apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo presidente Lula (PT).

O senador Eduardo Girão (Novo) marcou 5% e está empatado com Leitão. Chico Malta (PCB), Técio Nunes (PSOL) e Zé Batista (PSTU) marcaram 1%. George Lima (Solidariedade) não pontuou. Aqueles que afirmaram que votariam em branco ou nulo foram 9%, enquanto 6% estão indecisos.

Na pesquisa espontânea, aquela em que os entrevistadores do instituto não apresentam os nomes dos candidatos ao eleitor, Fernandes aparece numericamente à frente, citado por 10% dos entrevistados. Wagner marcou 9%, Sarto, 8%, e Leitão, 4%. Todos eles estão tecnicamente empatados nesse quesito, segundo o instituto.

No mesmo levantamento, 1% disse que votará no candidato do PT, enquanto 1% citou o nome de Girão. Disseram que não sabem 61%, e 4% afirmaram que votariam em branco ou nulo. Citou outras respostas 1%.

Os dois líderes em intenções de voto também são os mais rejeitados pelos eleitores da capital cearense: 33% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Sarto, enquanto 31% afirmaram o mesmo sobre Wagner.

Em seguida, vêm Fernandes (23%), Leitão (22%), Zé Batista (16%), Malta (15%), Girão (14%), Técio (12%) e George (10%). Aqueles que afirmaram que rejeitam todos são 3%, os que votariam em qualquer um, 2%, e 5% não opinaram.