Capitão América: Admirável Mundo Novo tem ação especial em Flamengo x Botafogo

Nesta última quarta-feira (12), Flamengo e Botafogo se enfrentaram no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Carioca. O jogo contou com uma ação promocional de Capitão América: Admirável Mundo Novo, que chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 13 de fevereiro.

Além de exibições sobre o filme nos telões do estádio, os capitães dos times – Gerson Santos, do Flamengo, e Marlon Freitas, do Botafogo – entraram em campo usando a braçadeira personalizada do novo longa da Marvel Studios. Os mascotes do time rubro-negro também estavam com as luvas do Hulk Vermelho, novo personagem – muito esperado pelos fãs – do Universo Cinematográfico da Marvel.

Acompanhando o jogo, que terminou em 1 x 0 com vitória do Flamengo, estiveram presentes no estádio para participar da ação os influenciadores: Gkay torcendo pelo Flamengo e Daniel Braune apoiando o Botafogo. Já na cobertura externa das torcidas, estavam Matheus Gonze e Thiago sem T.

Além da ação realizada no estádio do Maracanã, a Marvel Studios contou com outras iniciativas para promover Capitão América: Admirável Mundo Novo no Brasil. A campanha engloba mídia OOH, conteúdos com influenciadores, além de contar com destaque no varejo através dos produtos licenciados do filme.

Serão mais de 50 novos SKU’s, desde colecionáveis, brinquedos e vestuário, disponíveis nas principais lojas físicas e digitais, como Amazon e Mercado Livre.

Entre as novidades, destacam-se a coleção de camisetas da Piticas, Renner e Riachuelo, os produtos da Dream Store e da Zona Criativa, as novas figuras de ação da Hasbro e Iron Studios, relógios e escovas da Condor, além dos Funkos e LEGO® do longa.