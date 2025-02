Briga marca a vitória do Flamengo sobre o Botafogo no Campeonato Carioca

Na noite de quarta-feira, 12, o Maracanã foi palco de um embate emocionante entre Flamengo e Botafogo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo saiu vitorioso com um gol solitário, mas a comemoração foi ofuscada por uma série de confrontos que se desenrolaram em campo.

A tensão teve início quando o zagueiro do Botafogo, Alexandre Barboza, se envolveu em uma disputa acirrada com Bruno Henrique. A situação escalou rapidamente, levando Gerson a intervir em defesa de seu companheiro de equipe, o que resultou em uma briga generalizada entre os jogadores das duas equipes.

O árbitro da partida tomou medidas drásticas ao expulsar Barboza e Gerson na tentativa de controlar a situação. No entanto, a ação não foi suficiente para conter o clima hostil, e membros das comissões técnicas tiveram que entrar em campo para separar os atletas. Barboza, por sua vez, deixou o gramado apresentando um corte visível na região da boca.

Contudo, o conflito não se restringiu ao campo de jogo. Imagens que foram amplamente compartilhadas nas redes sociais revelam que as tensões continuaram no túnel de acesso ao gramado, onde os ânimos ainda estavam exaltados após o apito final. Esse episódio lamentável manchou o resultado positivo para o Flamengo e trouxe à tona questões sobre a disciplina e o comportamento dos atletas durante as competições.

