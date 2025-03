Capital recebe nova etapa da capacitação paralímpica para profissionais de educação física na Zona Leste

Na próxima terça-feira (18), a Zona Leste de São Paulo sedia a nova etapa de capacitações do Programa de Desenvolvimento Paralímpico. O curso, destinado aos profissionais de educação física, acontece entre 18 e 21 de março, no CEU Vila Curuçá.

A iniciativa promovida pelo Governo de São Paulo é fruto da parceria entre as Secretarias Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes. Serão oferecidas 200 vagas para professores de educação física da rede pública e privada, estudantes do último ano de graduação em educação física e profissionais ligados a atividades esportivas, como clubes, entidades e associações.

Os interessados podem realizar suas inscrições através do site ou diretamente no local do curso, durante o período das aulas, conforme a disponibilidade de vagas. Ao final da qualificação, os participantes receberão um certificado.

O programa tem como objetivo fomentar o esporte paralímpico, oferecendo capacitação técnica com embasamento teórico e prático em diversas modalidades, como atletismo, futebol de cegos, halterofilismo, natação, tênis de mesa, vôlei sentado, basquete em cadeira de rodas e goalball.

Os profissionais qualificados poderão impactar positivamente mais de 891,7 mil pessoas com deficiência, o que corresponde a cerca de 7,8% da população da capital paulista, segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

Criado em 2021, por meio de parceria entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, o programa já capacitou mais de 10 mil profissionais de educação física em mais de 100 etapas, em 70 municípios no Estado de São Paulo. Em 2024, o Programa realizou 36 etapas em diversas cidades do estado de São Paulo, com mais de 4,2 mil participantes certificados. Este ano, a Zona Leste da capital é o terceiro destino do programa.

Serviço

Inscrições: https://paralimpico.com.br/

Data: 18 a 21 de março de 2025

Local: CEU Vila Curuçá

Endereço: Avenida Marechal Tito, 3452 – Itaim Paulista – São Paulo – SP

Confira a agenda:

Itapecerica da Serra – de 25 a 28 de março

Itu – de 1 a 4 de abril

Barretos – de 8 a 11 de abril

Santa Isabel – de 22 a 25 de abril

Pindamonhangaba – de 06 a 09 de maio