Capacitação gratuita discute soluções para gestão de resíduos em Rio Grande da Serra

Como tornar a gestão de resíduos mais eficiente e sustentável? Esse é um dos desafios que serão debatidos na capacitação ‘Gestão de Resíduos e Conexões para um Futuro Circular’ que será sediado no município de Rio Grande da Serra (SP), promovida pela Recicla Latas, entidade gestora responsável pelo aperfeiçoamento do processo de reciclagem de latas de alumínio no Brasil.

O evento reunirá especialistas, gestores públicos e representantes do setor privado para discutir os desafios e oportunidades da gestão de resíduos no Brasil. A capacitação acontecerá no dia 25 de fevereiro, de forma presencial, das 9h às 12h, no Salão do Fundo Social, localizado na Rua Progresso, 700, no Centro da cidade.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o conhecimento sobre gestão de resíduos sólidos, economia circular e logística reversa, além de promover a troca de experiências entre especialistas, gestores e representantes do setor. A capacitação trará discussões sobre desafios e oportunidades na implementação de políticas públicas sustentáveis e o papel das cidades na construção de um futuro mais circular.

Para Renato Paquet, secretário-executivo da Recicla Latas, a colaboração entre diferentes setores é essencial para impulsionar a economia circular e gerar impactos ambientais e sociais positivos. “A economia circular é um caminho para reduzir impactos ambientais e criar oportunidades de emprego e renda. Esse encontro é uma chance valiosa para gestores municipais conhecerem políticas públicas e exemplos práticos que podem transformar a realidade das cidades,” afirmou.

O evento contará com painéis temáticos que abordarão tópicos como o índice de Efetividade de Gestão Municipal e a Agenda 2030, apresentação do programa “Recicla RGS”, o cenário da economia circular e a relação com as mudanças climáticas, e o case de sucesso da reciclagem das latas de alumínio no Brasil. Também ocorrerá a apresentação do “Ondas do Futuro”, um programa de comunicação e educação ambiental idealizado pela cleantech Polen – Solução e Valoração de Resíduos.

A capacitação tem o apoio institucional da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), da Polen, da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Rio Grande da Serra e da Cipriano e Castilho Advogados.

Serviço:

Capacitação: Gestão de Resíduos e Conexões para um Futuro Circular

Quando: 25 de fevereiro

Horário: 9h às 12h

Local: Salão do Fundo Social – Rua Progresso, 700, Centro, Rio Grande da Serra (SP)

Valor: Gratuito

Como participar: clique aqui.