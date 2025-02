Capacitação gratuita: ACISBEC inicia agenda de cursos presenciais em 2024

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) retoma neste ano a agenda de cursos presenciais e gratuitos, com foco na qualificação de empreendedores e profissionais do comércio, especialmente de pequenos negócios. Em parceria com o Sebrae, a programação contará com novos temas, além de abordar conteúdos já consolidados e de grande procura.

O primeiro curso, “Instagram – O que funciona e como aplicar”, será realizado no dia 13 de fevereiro, das 8h30 às 12h, nas instalações da ACISBEC. O palestrante Caio Ito explicará a importância do uso estratégico das redes sociais para potencializar os resultados dos negócios em um mercado cada vez mais digital. Segundo o especialista, o Instagram tornou-se uma das ferramentas de vendas mais poderosas da atualidade.

Outros cursos serão realizados ao longo do mês e do ano.

Informações e inscrições pelo (11) 2131-4800 ou whatsapp (11) 9 7665-2257.

Serviço:

Tema – Instagram – o que funciona e como aplicar

Data: 13 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: Das 08h30 às 12h

Local: ACISBEC – Rua do Imperador, nº 14 – Bairro Nova Petrópolis – SBC