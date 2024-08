Cantor Da Ghama é presença confirmada no júri do concurso de Cenas Teatrais e Mostra Cênica da OAIB 2024

O cantor de reggae Da Ghama será jurado da edição deste ano do concurso de Cenas Teatrais e Mostra Cênica da OAIB (Oficina de Atores Igor Bartchewsky) 2024, neste sábado (31), no Auditório da Associação Paulista de Imprensa (API), em São Paulo.

O artista participa de um júri repleto de artistas brasileiros. A ideia é julgar as ‘Melhores Cenas’ e os ‘Melhores Roteiros’ criados pelos alunos da OAIB Produções.

Realizado há 40 anos por Igor Bartchewsky, o projeto visa dar visibilidade para atores e músicos iniciantes, possibilitando a produção e apresentação de um esquete de cenas teatrais, dança, monólogos e performances. Neste ano, serão 21 alunos da OAIB que participarão e serão avaliados pelo roteiro, interpretação, canto, dança e música.

“Tive a honra de ser convidado por ter uma parceria com o Igor há anos. O projeto é uma vitrine de atores e, por muitas vezes, é o espaço da primeira apresentação de alguns alunos, que dali formam seu nome e um público para acompanharem”, revela Da Ghama.

Sobre o Da Ghama

De Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Da Ghama construiu sua carreira como compositor, cantor, guitarrista e produtor musical. O músico ganhou destaque na cena musical como fundador e guitarrista da banda de reggae Cidade Negra, nos anos 1990. Ao lado do grupo, trilhou um caminho de sucesso e muitas contribuições com artistas de renome por 22 anos.

Com 35 anos de carreira, morando agora em Itanhaém, no Litoral de São Paulo, Da Ghama segue como artista solo. Com dois álbuns já lançados, “Violas e Canções” (2010) e “BaixaAfrikaBrasil” (2017), trabalha em seu novo disco “Sinal de Paz”. O artista também comanda sua produtora Reggae Brasil Produções Artísticas.