Cantareira Norte Shopping apresenta programação gratuita de Carnaval

A programação de entretenimento dos shopping centers da capital paulista durante o Carnaval tem sido opção para as famílias que buscam por diversão em espaços mais tranquilos. Na zona Norte de São Paulo, o Cantareira Norte Shopping promoverá uma agenda especial para atender esse perfil de público, repleta de atrações temáticas gratuitas para todas as idades.

A agenda inclui bailinho de Carnaval e oficina de máscaras, pintura artística e, de brinde, colar havaiano. Tudo para que o visitante esteja caracterizado e, ao mesmo tempo, seja envolvido com suas próprias criações. Essas atividades acontecerão de 10 a 13 de fevereiro, no período das 14h às 18h, no piso térreo do shopping.

Além disso, no final de semana do feriado prolongado, dias 10 e 11, das 15h às 16h30, o Cantareira Norte Shopping terá Roda de Samba na praça de alimentação, sob o comando da cantora Crys Araújo, que promete um repertório composto por clássicos e marchinhas de Carnaval.

“Ainda durante o mês de fevereiro, teremos outras atrações musicais para ampliar a ‘folia’. No Palco Cantareira, a animação será com a banda cover dos Mamonas Assassinas. E no nosso Happy Hour, teremos a presença do cantor Tiny Santana interpretando hits do pop nacional”, comenta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

No empreendimento, há também outras opções de lazer e entretenimento para as famílias, especialmente com crianças, complementando o passeio. Tem cinema, atrações temáticas como Villa Jurássica e Circo Khronos, Color Park -um espaço repleto de brincadeiras e atividades-, entre outras.

O shopping conta, ainda, com diversas operações gastronômicas para um lanche ou refeição em família, ou com os amigos. Entre elas, estão: Cruzeiros Bar, Pizza Hut, Orc Burger, Milky Moo, Cacau Show etc.

Carnaval no Cantareira Norte Shopping

Programação gratuita

Data: de 10 a 13 de fevereiro

Local: Piso térreo

-Bailinho de Carnaval – das 14h às 18h

-Oficina de Máscaras – das 14h às 18h. Vagas limitadas

-Pintura artística de Carnaval para adultos e crianças

Roda de Samba com Crys Araújo

Música ao vivo gratuita

Dias 10 e 11 de fevereiro

Horário: das 15h às 16h30

Local: Praça de Alimentação, no Piso 1

Música ao vivo gratuita após o Carnaval

Palco Cantareira – Show da banda cover de Mamonas Assassinas

Dia 16 de fevereiro às 19h

Local: Praça de Alimentação, no Piso 1

Happy Hour –com o cantor Tiny Santana

Dia 23 de fevereiro às 19h

Local: Praça de Alimentação, no Piso 1