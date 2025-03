Cannabis medicinal é opção eficaz de tratamento para epilepsia

No dia 26 de março é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, cujo objetivo é conseguir aumentar a conscientização sobre a doença. Milhares de pessoas ao redor do mundo usam roxo – movimento conhecido como ‘Purple Day’ (Dia do Roxo) – para promover ações que tragam esclarecimento e mais informações sobre a epilepsia.



De acordo com dados Organização Mundial de Saúde (OMS), a epilepsia acomete 2% da população brasileira e 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Caracterizada como uma condição neurológica crônica, a epilepsia se manifesta por meio da ocorrência transitória de sinais e/ou sintomas provocados por uma atividade neuronal anormalmente sincrônica e excessiva no cérebro. A hiperatividade elétrica desorganiza o funcionamento normal das redes neurais, resultando em manifestações clínicas como convulsões, alterações motoras, sensoriais, comportamentais e, em alguns casos, perda de consciência.



O tratamento da epilepsia é, em geral, realizado com medicamentos anticonvulsivantes que têm como objetivo prevenir a ocorrência das crises. No entanto, em casos de epilepsia refratária – quando o paciente não responde de forma adequada aos tratamentos convencionais – outras abordagens terapêuticas vêm sendo adotadas, como o uso de medicamentos à base de cannabis medicinal. Pedro Sabaciauskis, fundador e presidente da Santa Cannabis – associação sem fins lucrativos dedicada ao estudo e à distribuição legal de CBD e THC para pacientes com indicação médica -, destaca que a epilepsia foi uma das primeiras doenças a despertar interesse para o uso terapêutico da cannabis.



Segundo Pedro, os primeiros registros do uso medicinal da cannabis remontam a civilizações antigas, com menções ao tratamento de distúrbios neurológicos, e hoje em dia, alguns componentes são muito eficazes para tratar a doença. “O canabidiol (CBD) atua como um potente anticonvulsivante, prevenindo crises epilépticas e oferecendo efeito imediato. Já o tetrahidrocanabinol (THC) auxilia no alívio das dores musculares causadas pelos movimentos involuntários das convulsões, além de ser eficaz no tratamento de enxaquecas, cefaléia e enjoos associados”, explica.



Essas propriedades tornam a cannabis uma alternativa terapêutica relevante no manejo da epilepsia, especialmente em casos de sintomas associados. Por essa razão, diante dos resultados positivos que foram apresentados com o tratamento, desde 2014 o Conselho Federal de Medicina (CFM) regulamenta o uso compassivo do canabidiol (CBD) para crianças e adolescentes com epilepsia refratária.



No entanto, independentemente do tipo de epilepsia, é fundamental que o uso de medicamentos à base de cannabis medicinal seja feito somente com prescrição médica. Gabriela Kreffta, técnica farmacêutica da Santa Cannabis, ressalta que, por se tratar de uma doença que pode afetar pessoas de todas as idades e em diferentes fases da vida, é necessário cautela. O diagnóstico preciso, aliado à prescrição e à definição correta da dosagem, é essencial para garantir segurança e promover qualidade de vida aos pacientes.



Para Gabriela, o tratamento com canabidiol (CBD), além de ter um histórico de uso milenar, mostra-se promissor devido à sua eficácia e ao perfil de segurança mais favorável em comparação a muitos fármacos tradicionais, que costumam causar efeitos colaterais significativos. “Com o avanço das pesquisas, a aceitação médica tem crescido, permitindo uma abordagem mais integrada e baseada em evidências. No entanto, é fundamental considerar possíveis interações medicamentosas ao introduzir o CBD na rotina terapêutica, garantindo um tratamento seguro e eficaz”, pontua.



Neste sentido, os especialistas da Santa Cannabis destacam ser fundamental ampliar a conscientização sobre como agir diante de uma convulsão. Um dos mitos mais comuns, como segurar a língua da pessoa durante uma crise, pode ser perigoso. Da mesma forma, a ideia de que a cannabis causa danos aos neurônios é equivocada, pois estudos indicam que seus compostos, especialmente o CBD, possuem efeitos neuroprotetores, ajudando a preservar a saúde cerebral e reduzir danos causados por distúrbios neurológicos.