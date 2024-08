Candidatos patinam nas redes sociais em Curitiba e enfrentam baixa popularidade digital

Em Curitiba, quase todos os candidatos apresentam pontuações de popularidade digital próximas uns dos outros.

O índice na capital paranaense é liderado por Cristina Graeml (PMB), que também é a candidata com mais seguidores da disputa: 591 mil no Instagram, dez vezes o número do segundo colocado, Eduardo Pimentel (PSD), que tem 56,9 mil.

Segundo o IPD (Índice de Popularidade Digital), analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest e que que varia de 0 a 100, Graeml marca 49,5 pontos no índice. O pódio é completado por Roberto Requião (Mobiliza), com 44,9 pontos, e Luciano Ducci (PSB), com 38,5.

O IPD é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

Para a nota final, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

O ex-governador Requião (1991-1994; 2003-2010) tem pontuação máxima em interesse e valência, o que indica que muitas pessoas pesquisam pelo nome do candidato nos sites e nas redes sociais e que essas pessoas recebem bem o conteúdo postado pelo ex-petista nas plataformas.

Apesar disso, ele estaciona no número de seguidores e tem poucos compartilhamentos dos conteúdos publicados, além de um baixo índice de engajamento, que mede interações com as postagens.

Na eleição de 2022, Requião foi o candidato do PT ao governo do Paraná, sendo derrotado pelo governador Ratinho Jr. (PSD) ainda no primeiro turno. O candidato saiu do PT neste ano e não conseguiu carregar o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) ao novo partido.

Lula apoia o socialista Luciano Ducci, deputado federal e ex-prefeito de Curitiba (2010-2012). O candidato apresenta pontuações nas dinâmicas parecidas com as de Requião, mas abaixo do ex-governador em todas. Ele se destaca em interesse, indicando que um número considerável de pessoas buscam seu nome nas redes sociais e sites considerados na análise.

O atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), tem bom índice de crescimento de seguidores, mas seu maior destaque é em valência, ou seja, o conteúdo publicado pelo candidato é bem recebido pelos seguidores. Porém, a boa recepção não garante bons números de interações nos posts de Pimentel, que tem índices ruins de engajamento e mobilização.

O candidato do União Brasil, Ney Leprevost, é quem pontua pior em todas as dinâmicas, o que indica que o deputado estadual não tem conseguido atrair seguidores ou interesse dos usuários on-line. Além disso, a pontuação baixa em valência revela um grande volume de críticas e comentários negativos.