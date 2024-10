Candidato a vereador é preso suspeito de comprar voto com maconha

Um candidato a vereador do município de Três Marias, na região central de Minas Gerais, foi detido no último sábado (5) por tráfico de drogas. Ele também é suspeito de oferecer maconha em troca do voto dos eleitores.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que o vereador estaria trocando maconha por voto em seu salão de beleza, no centro do município.

A corporação disse ter encontrado no local 28 buchas com maconha e deu voz de prisão ao homem. Os policiais também disseram que santinhos do candidato foram apreendidos.

Durante a ocorrência, o suspeito começou a fazer uma transmissão ao vivo nas redes sociais sobre a abordagem e disse que ela teria sido encomendada por um candidato a prefeito.

A Polícia Civil disse, em nota, que o suspeito foi conduzido à delegacia, ouvido pela autoridade policial e, em seguida, liberado. O caso está sob investigação.