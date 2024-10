Candidato a prefeito do partido do governador declara apoio a Filippi

Candidato a prefeito de Diadema pelo Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, Gesiel Duarte anunciou apoio à reeleição do prefeito Filippi no segundo turno.

“Eu já fiz minha escolha e, neste domingo, quero contar com você também, votando Filippi. Sei como o Filippi pegou a Prefeitura em 2021, muito bagunçada, e como ele conseguiu organizar as finanças da cidade para dar um novo rumo para nossa cidade. É por isso que sei que o melhor para Diadema é o Filippi”, disse Gesiel.

Em sua segunda disputa majoritária, Gesiel Duarte recebeu 3.203 no primeiro turno. Contando com apoio do governador Tarcísio, o Republicanos elegeu um vereador: Boquinha. Gesiel é o presidente do Republicanos em Diadema.

“Muito importante ter o apoio de gente de bem da nossa cidade. Gesiel fez uma campanha limpa, honesta, com boas propostas para Diadema e fico feliz em saber que ele vê no nosso projeto o melhor para Diadema”, disse o prefeito Filippi. “É mais um reforço para o time que ama Diadema e vai trabalhar muito por ela”, emendou o prefeito.

No primeiro turno, Gesiel não escondeu descontentamento com a campanha de Taka Yamauchi (MDB), em especial pelo fato de o emedebista ter forjado um atentado em frente a uma feira livre no Parque Real – Taka registrou BO dizendo ter sido alvo de disparos de artefatos que pareciam fuzil, quando, na verdade, foram bolinhas de gel disparadas por duas crianças, uma delas autista.