Canal Máquinas fortalece a credibilidade no mercado de máquinas agrícolas seminovas

Dois gigantes do agro, Grupo MF Rural e Canal Rural, uniram forças para transformar o mercado de máquinas agrícolas seminovas com o lançamento do Canal Máquinas, uma plataforma inovadora de leilões eletrônicos que garante qualidade e procedência reconhecida.

A iniciativa combina credibilidade e tecnologia de ponta, estabelecendo uma conexão de confiança com o produtor rural. Os remates seguem um conceito diferenciado, em que revendedoras das principais marcas eliminam custos de depreciação e riscos como alienação fiduciária ou busca e apreensão.

“O Canal Máquinas é um modelo realmente disruptivo, combatendo a opacidade ainda enraizada no mercado”, destaca Roberto Fabrizzi Lucas, CEO do Grupo MF Rural.

Além de beneficiar toda essa cadeia, o novo projeto amplia o alcance das revendedoras e viabiliza a modernização das frotas com custos mais acessíveis.

Dinâmica e benefícios

Os lances começam 15 dias antes da transmissão ao vivo pela MF Leilões, tempo suficiente para que os investidores possam conferir vídeos, fotos, condições e regulamento, além de esclarecer dúvidas e selecionar os produtos mais adequados ao seu negócio.

Outros detalhes são apresentados no Canal Máquinas, transmitido diariamente pelo Canal Rural, Lance Rural, Canal do Criador e também no site do MF Leilões, refletindo o pioneirismo do Grupo MF Rural em remates virtuais e no sistema de pré-lance.

No dia do leilão, os lotes serão apresentados com tempo predeterminado, e o cronômetro retrocederá três minutos após o último lance. Além disso, os compradores que participarem do pré-lance terão vantagens exclusivas, como descontos na comissão de compra e no frete rodoviário.

Para garantir agilidade e segurança, duas outras empresas do Grupo MF Rural entram em cena: o MF Bank, responsável pelas transações financeiras, e o MF MOV, primeira logtech do agronegócio, com 400 caminhões cadastrados para otimizar a logística.

Sucesso em vendas

A estreia do Canal Máquinas, em 31 de janeiro, marcou a negociação de 30 tratores, pulverizadores e outras categorias de maquinários, em parceria com a MaqCampo, concessionária John Deere com 18 lojas em quatro estados. O segundo, ocorreu em fevereiro, com equipamentos da Agrobill.

Demanda aquecida

Atualmente, estima-se que apenas 14,5% das propriedades agrícolas possuem tratores e apenas 2,4% contam com colheitadeiras. Esse cenário impulsiona a demanda por máquinas seminovas, e o Canal Máquinas chega para suprir essa necessidade com equipamentos de altíssima qualidade e garantia de origem.

“O Canal Máquinas inverte a lógica do mercado, oferecendo equipamentos com qualidade muito superior”, destaca Ney Oliveira, especialista com 25 anos de experiência no setor de máquinas agrícolas seminovas.