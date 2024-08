Entenda a presença invisível do agro no nosso dia a dia

O PIB do agronegócio brasileiro foi de R$ 2,45 trilhões no primeiro trimestre de 2024, sendo R$ 1,65 trilhão no ramo agrícola. Muito disso se deve não apenas ao consumo dos alimentos, mas nas suas diversas utilizações. O agro está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Está no banho, já que shampoos e sabonetes são feitos com essências naturais; na casa como um todo, afinal os móveis são feitos de madeira; no carro, uma vez que os pneus são feitos de borracha e há componentes plásticos nos veículos, também extraídos de vegetações.

Por exemplo, você sabia que é possível fazer vinho de laranja, de banana e até de cana-de-açúcar? Do café são feitos medicamentos e da sua biomassa se produz fertilizantes. Confira outras curiosidades que vêm do agro com Luís Schiavo, CEO da Naval Fertilizantes, empresa especializada em produtos biológicos, nutrição e tecnologia de aplicação para as lavouras.

Arroz

Na culinária, o arroz é muito usado em diversos pratos, como sopas, bolos e doces. No Japão, os grãos de arroz fermentados são empregados no preparo de uma bebida alcoólica chamada saquê. “Ele também é usado pela indústria de cosméticos para fazer esfoliante corporal, shampoo, condicionador, sabonetes e maquiagem como o pó de arroz”, lembra Schiavo. “Com sua fibra, elaborada a partir da casca do grão, é possível fabricar copos, talheres e tigelas. Além de serem mais sustentáveis, esses produtos são mais resistentes ao frio e calor, antibacterianos e sem odor”, acrescenta o empresário.

Laranja

Os frutos da laranja podem ser usados para a produção de suco integral, concentrado ou refrigerantes, além de licores, vinagre e vinho de laranja. Da casca são extraídos óleos aromáticos essenciais de largo emprego industrial, principalmente, para a confecção de perfumes e sabonetes. “Do bagaço dos frutos, as indústrias elaboram grânulos que são usados como ração para bovinos e na confecção de iscas tóxicas para formigas”, ressalta Luís.

Banana

A banana pode ser utilizada verde ou madura, crua, cozida, frita e em produtos processados, como purês, farinhas, flocos, chips, doces em calda, balas, geleias, banana-passa e néctar. Suas fibras obtidas de pseudocaules e folhas podem ser utilizadas no artesanato, na produção de tecidos e materiais de construção. “Com a banana também é possível fazer vinho, vinagre, cerveja, aguardente e licor, por exemplo, além de remédio natural para uso veterinário”, esclarece Schiavo.

Café

O Brasil se destaca como o maior produtor e exportador de café de todo o planeta. “Apesar de muitas pessoas associarem o grão apenas à bebida, os frutos do cafeeiro e suas sementes são usados para a produção de medicamentos, cosméticos, biomassa para geração de energia e fertilizantes”, ressalta Luís.

Cana-de-açúcar

Com a cana-de-açúcar se faz dois produtos essenciais para a economia mundial: o açúcar, parte indispensável da alimentação humana, e o álcool, tanto o utilizado na produção de bebidas alcoólicas como a cachaça, o vinho e a cerveja, como o etanol, utilizado como combustível para veículos. “Ele é uma fonte limpa e renovável de energia, que tem relevante contribuição para minimizar os efeitos dos gases prejudiciais ao meio ambiente e para alcançar as metas de descarbonização da economia”, finaliza o CEO da Naval Fertilizantes.

