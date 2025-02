Canal Ético do CRA-SP reforça compromisso da autarquia com a governança

No ano passado, o Canal Ético do Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP, que recebe denúncias referentes a qualquer situação que viole princípios éticos, políticas, padrões de conduta e legislação, bem como ao exercício ilegal da profissão do administrador, registrou 305 relatos efetivos.

A falta de registro no CRA-SP por parte de empresas e profissionais que atuam na área da Administração foram os assuntos com o maior número de denúncias, com 140 e 94 relatos, respectivamente. Já as questões éticas de administradoras de condomínio, profissionais e demais empresas somaram 33 solicitações de apuração. Nesse período, nenhuma denúncia envolvendo colaboradores e/ou conselheiros do CRA-SP foi registrada.

Objetivo do canal

Lançado em março de 2023, o Canal Ético do CRA-SP, atualmente operado pela Safe Report, startup especializada no assunto, é um espaço seguro para que a sociedade possa denunciar irregularidades de profissionais ou empresas da área da Administração, que atuam sem registro profissional, infringem a lei 4.769/65 voltada à profissão do administrador ou, ainda, descumprem as resoluções do Código de Ética e Disciplina dos Profissionais de Administração.

Além disso, o canal também acolhe denúncias sobre colaboradores e demais integrantes do Conselho, relacionadas à corrupção, fraude, discriminação, assédio, entre outros assuntos. Para o presidente do Conselho, Adm. Alberto Whitaker, a criação e manutenção de um canal ético, totalmente independente e intermediado por uma empresa especializada, reforça o compromisso com a transparência e a governança, especialmente em um órgão público como o CRA-SP. “É importante que as empresas estejam cientes e engajadas em ações que contemplem os quatro pilares da governança (transparência fiscal, ações anticorrupção, gestão eficiente e inclusiva e condutas disciplinares), adequando seus processos para que os projetos e iniciativas sejam cada vez mais transparentes e éticos”, comenta.

Como denunciar

As denúncias podem ser feitas pelo site do Canal Ético do CRA-SP, pelo e-mail [email protected] e também pelo telefone 0800 191 2238.

A depender do tipo de relato, a identificação do denunciante é opcional, mas nos casos em que ela for obrigatória, a empresa que realiza a intermediação garante total sigilo dos dados por meio de ferramentas de segurança.

Os relatos devem incluir formas de identificação e contato da pessoa/empresa denunciada, bem como anexos de documentos que comprovem os fatos apresentados na denúncia.

Além desse canal de comunicação, a ouvidoria do CRA-SP também segue disponível a qualquer pessoa que queira registrar, em segunda instância, reivindicações, reclamações, sugestões e elogios, pertinentes aos serviços disponibilizados pelo Conselho. Nesses casos, os relatos devem ser enviados para o e-mail [email protected].