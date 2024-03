Canal Brasil exibe “Marielle – O Documentário” após novas revelações do caso

Os últimos dias foram marcados pela conclusão do inquérito do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, que aconteceu em março de 2018. Novas informações foram reveladas e os investigadores apontaram os mandantes e executores, resultando em três novas prisões no domingo, 24. O Canal Brasil exibe hoje, 25, a série “Marielle – O Documentário”, dirigida por Caio Cavechini e produzida pela equipe de jornalismo da TV Globo, com detalhes sobre o crime e depoimentos de familiares e amigos mais próximos das vítimas. Os seis episódios vão ao ar em formato de maratona, a partir das 22h.

“Marielle – O Documentário” evidencia a importância de relembrar e eternizar a trajetória da ativista e sua relevância para o cenário político e social no país, reiterando a necessidade de justiça e da busca pela verdade na sociedade democrática brasileira. Além de depoimentos, a obra apresenta imagens de arquivo e detalha as investigações policiais e jornalísticas do assassinato que abalou o Brasil, escancarando o cenário de violência política, racial e de gênero que assola o país.

Marielle, o Documentário (2020) (06 x 60’)

Horário: Segunda, 25/03, a partir das 22h

Classificação: 12 anos

Direção: Caio Cavechini

Sinopse: Na noite de 14 de março de 2018, Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. Dois anos depois, os mandantes do crime ainda não foram identificados.