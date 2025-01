Canal Brasil exibe “Fé e Fúria” no Dia de Combate à Intolerância Religiosa

Nesta terça, 21 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e o Canal Brasil exibe o documentário “Fé e Fúria”, do diretor mineiro Marcos Pimentel, como reforço do olhar para a diversidade religiosa e cultural. O filme mostra situações de intolerância às religiões de matrizes africanas nas favelas e subúrbios do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além da força que as igrejas evangélicas adquirem a partir da relação com “donos dos morros”.

Produzido em favelas e subúrbios nas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o longa-metragem conta histórias de violência, perseguição e ataques diretos contra templos de Umbanda e Candomblé, por exemplo, através de depoimentos de mais de 20 pessoas que vivem e atuam nesses locais.

Fé e Fúria (2019) (103′)

[Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa]

Horário: Terça, dia 21/01, às 14h30

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Marcos Pimentel

Sinopse: Documentário que aborda os conflitos religiosos existentes em favelas e subúrbios do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. O crescimento desenfreado das igrejas evangélicas e suas relações com os traficantes que comandam as comunidades tem provocado um desequilíbrio de forças religiosas nos morros e favelas, resultando em inúmeros casos de intolerância religiosa que interferem não somente na prática de cultos, mas também na estruturação do território e no comportamento de seus habitantes. FÉ E FÚRIA aborda a conduta dos “traficantes evangélicos”, revelando como religião e poder caminham juntos nas periferias das grandes cidades brasileiras e alimentam a crescente onda conservadora que paira sobre o país.