Série animada “Guard Dog & Bill Plympton no Brasil” estreia no Canal Brasil

Com maratona no Canal Brasil a partir do dia 13 de janeiro, a série de animação de 18 episódios “Guard Dog & Bill Plympton no Brasil”, de César Cabral (“Bob Cuspe — Nós Não Gostamos de Gente”), estreia na televisão. A história mostra um dos maiores desenhistas norte-americanos, Bill Plympton, em sua passagem pelo Brasil, com seu cachorro imaginário, o personagem Guard Dog, que é extraviado no voo e se perde pelo país.

A série acompanha as pequenas aventuras do ansioso e neurótico cãozinho, que passa todos os episódios à procura de Bill. Em sua turnê pelo Brasil, o artista, duas vezes vencedor em Cannes e duas vezes indicado ao Oscar, passou por cidades como Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Foz do Iguaçu (PR).

A série combina variadas técnicas de animação, como desenho à mão, stop motion – com modelos fotografados quadro a quadro – e inserções de imagens live-action. No final, durante os créditos, a série exibe imagens de Bill Plympton na viagem ao Brasil.

Os 18 episódios serão exibidos em sequência no dia 13/01, a partir de 21h. A partir do dia 14 de janeiro até março, os episódios também passarão nos intervalos do Canal Brasil.

“Guard Dog e Bill Plympton no Brasil” é uma série de animação que nasce da premissa de apresentar o Brasil pelo olhar do lendário animador norte-americano Bill Plympton. Com formato de 18 episódios de 3 minutos, a ideia do projeto é mostrar o país do ponto de vista do famoso personagem de Plympton, a partir de pequenas aventuras do ansioso e neurótico cãozinho, que se desgarra de seu dono ao chegar no Brasil. A série mantém as características do traço de Plympton e, ao mesmo tempo, apresenta um visual próprio, que combina diferentes técnicas de animação.