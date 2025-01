Can-Am Maverick R vence 10 das 12 etapas realizadas no Rally Dakar 2025

O Can-Am Maverick R teve estreia de peso no Rally Dakar 2025, encerrado nesta sexta-feira (17/1), na Arábia Saudita. Novo UTV da marca canadense, o modelo foi o mais rápido da categoria T4 em 10 das 12 etapas realizadas no maior rally do mundo, mostrando na prática a sua qualidade, potência e robustez. Com sete títulos entre os UTVs no Rally Dakar, a Can-Am é referência no segmento off-road e representou a grande maioria entre os veículos que completaram o desafio, já que 24 das 32 duplas optaram por acelerar produtos da marca canadense.





Todas as 10 vitórias de etapas conquistadas no Rally Dakar 2025 tiveram as assinaturas das duplas oficiais da Can-Am, acelerando o Maverick R. Destaque para os vice-campeões desta edição, os chilenos Chaleco Lopez e Juan Pablo Latrach, que foram os mais velozes em cinco estágios (3º, 5º, 6º, 9º e 10º). Vale mencionar o impressionante histórico de vitórias em etapas do Dakar do experiente piloto Chaleco Lopez, um dos maiores da história da prova. Agora são 27 vitórias de etapas em sua carreira esportiva – 10 nas motos e 17 com quatro rodas.

A força feminina também esteve em evidência na prova, com três vitórias de etapa para a norte-americana Sara Price. Ao lado do navegador Sean Berriman, ela mostrou rápida adaptação ao Can-Am Maverick R e cumpriu os estágios 4, 11 e 12 no menor tempo entre os UTVs. No final, a dupla confirmou a 28ª posição na categoria T4.

Também dos Estados Unidos, Hunter Miller e Andrew Short fecharam a prova em décimo lugar. As outras duas vitórias da Can-Am em etapas foram dos argentinos Jeremías Ferioli e Gonzalo Rinaldi, que venceram o sétimo e o oitavo estágios, finalizando em 31º da tabela.

Somando a presença no pódio, com os vice-campeões Chaleco Lopez e Juan Pablo Latrach, 10 competidores completaram o Rally Dakar a bordo do Can-Am Maverick R. Outros 14 optaram pelo Can-Am Maverick X3 Xrs Turbo RR – caso de Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, dupla portuguesa que fechou a prova em terceiro lugar da categoria T4. A forte presença da marca canadense entre os UTVs reforça o DNA vitorioso da família de veículos Can-Am Maverick, responsável pelos sete títulos no Rally Dakar.

A 47ª edição do Dakar teve início no dia 3 de janeiro, em Bisha, e desafiou homens e máquinas com cerca de 7.800 quilômetros de percurso (aproximadamente 5.000 deles de trechos cronometrados). A chegada teve como palco a cidade de Shubaytah, após 12 etapas realizadas, uma delas com duração de 48 horas. Outro grande desafio foi a passagem pela imensidão de dunas do deserto Empty Quarter.