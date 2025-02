Campinas terá voos diretos para Porto e Montevidéu

O secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, participa nesta quarta-feira, 26, do anúncio de novos voos diretos da Azul Linhas Aéreas a partir do aeroporto de Viracopos, em Campinas; com destino à Porto, em Portugal; e Montevidéu, no Uruguai.

A nova operação para a Europa terá início em junho, durante a temporada de verão. Serão três operações semanais para a cidade do Porto, realizadas em aeronaves da Airbus, modelo A330 Neo, com capacidade para 298 clientes, sendo 34 assentos na classe executiva. Já a operação para Montevidéu terá início em julho, com cinco voos semanais em um Embraer E2 para 136 clientes.

“Campinas tem conectado cada vez mais destinos estratégicos de todo o país. Agora, amplia a suas conexões com a Azul com voos diretos para Porto, em Portugal; e Montevidéu, no Uruguai. Bem estruturada logisticamente, Campinas está pronta para receber visitantes, feiras e eventos”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.

No mês passado, o Governo de São Paulo prorrogou o decreto que mantém reduzida em 12% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre o combustível da aviação, em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Como contrapartida, as aéreas se comprometeram a ampliar o tempo de permanência de aeronaves em conexão em São Paulo (stopover) e acrescentar cem novas decolagens.

“A Azul estruturou um modelo de conectividade em Viracopos que atende a clientes do interior de São Paulo e de todos os estados do Brasil. Agora, quem voar conosco, terá uma nova porta de entrada para Europa e outra para o Uruguai. Vamos aumentar o fluxo de turistas e fortalecer negócios na origem e no destino. Isso só é possível a partir de um trabalho em conjunto com o governo do Estado”, afirmou César Grandolfo, gerente Sr. de Relações Institucionais da Azul.