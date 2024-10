SP retoma voos comerciais entre Araraquara e Campinas

A movimentação nos aeroportos regionais, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), que já se mantinha aquecida, ganhou nesta segunda-feira (14) mais conexões com a retomada de quatro voos comerciais regulares entre os aeroportos Bartolomeu de Gusmão (AQA), em Araraquara, e Viracopos, em Campinas.

Mais de 500 assentos estarão disponíveis por dia, de acordo com a Azul Linhas Aéreas, responsável pela operação. O tempo estimado de viagem é de 50 minutos.

A partir de Viracopos, os viajantes podem contar com conexões para outros 61 destinos nacionais e internacionais. A novidade vai gerar novos empregos, impulsionar o turismo e atender aos clientes em viagens corporativas, além de ampliar a conexão de Araraquara com grandes centros como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

De janeiro a setembro deste ano, os embarques e desembarques em aeroportos regionais do estado de São Paulo ficaram em 1,276 milhão. Foram mais de 17,7 mil pousos e decolagens, somando os aeroportos de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São José dos Campos.

“É um dia marcante para a aviação paulista. Estamos trazendo novamente a conectividade aérea para a região central por Araraquara e isso se traduz em um novo tempo de desenvolvimento. Fruto de uma política sólida e responsável do nosso governador Tarcísio de Freitas, que logo nos primeiros dias de gestão tomou medidas para que o que estamos vivendo hoje fosse possível”, afirmou Roberto Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Em janeiro de 2023, o governador anunciou a redução de 13,3% para 12% da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o combustível de aviação.

Segundo Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, o objetivo é atender, principalmente, a uma crescente demanda de clientes que frequentemente fazem viagens a negócio entre as cidades e desejam encurtar seus trajetos com mais agilidade, segurança e conforto. Mas, a depender da procura, essas operações podem ser ampliadas para outros perfis de clientes.

Batismo com arco d’água

A bordo estiveram os clientes da companhia aérea, o secretário Roberto de Lucena e representantes da Azul Linhas Aéreas. A aeronave foi recebida em solo araraquarense com uma tradição simbólica na aviação: o “batismo com arco d’água”. Trata-se da passagem da aeronave sob dois jatos d’água lançados por caminhões dos bombeiros, formando um arco d’água.