Campinas (SP) recebeu mais de R$ 6,91 bilhões do Governo Federal em 2024

Com 1,1 milhão de habitantes e 501,9 mil domicílios, Campinas (SP) fecha o ano de 2024 com intensa presença de programas, ações e serviços prestados pelo Governo Federal. O governo local recebeu R$ 663,59 milhões em transferências de janeiro ao fim de novembro. Enquanto isso, cidadãos do município receberam R$ 6,25 bilhões em repasses federais, via Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada, previdência e seguro-desemprego ao longo do ano.

A força de programas sociais e políticas retomadas ou lançadas pelo Governo Federal também chega a Campinas em diversas outras vertentes. São 11,8 mil estudantes beneficiados pelo Pé-de-Meia, com repasse de R$ 12,5 milhões no ano. Há 112 profissionais do Mais Médicos em atuação no município, dos quais 56 foram contratados a partir de 2023, além de 81 equipes do Brasil Sorridente no município. Um total de 125,6 mil pessoas foram beneficiadas com a retirada de medicamentos gratuitos pelo Farmácia Popular no ano, das quais 77,5 mil são mulheres (61,72%).

Na área de infraestrutura, o Minha Casa, Minha Vida teve 6,68 mil moradias financiadas com recursos do FGTS, com valor total de R$ 1,16 bilhão a partir de 2023. O PAC Seleções teve 526 empreendimentos selecionados no município: duas Unidades Básicas de Saúde, um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), uma maternidade com centro de parto normal, um Espaço Esportivo Comunitário, um Centro Comunitário pela Vida (CONVIVE), uma recuperação de patrimônio histórico (Palácio dos Azulejos), além de outros 518 projetos ligados à área das Cidades Sustentáveis e Resilientes, envolvendo regularização fundiária, esgotamento sanitário, abastecimento de água urbano e aquisição de 256 ônibus elétricos e 256 ônibus Euro 6.

“Temos uma missão nesse país. Temos o compromisso de melhorar a vida desse povo e de entregar esse país crescendo. O dado concreto é que o Brasil vive um momento excepcional do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da geração de empregos, do ponto de vista do comércio”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num breve balanço de meio de gestão, na última sexta-feira, 20 de dezembro, em Brasília (DF). “É esse país que queremos entregar de volta para a sociedade brasileira: um país melhor economicamente, socialmente, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da respeitabilidade, do ponto de vista da educação. Em 2025 o trabalho continua”, completou o presidente, ao lado de ministros e ministras, na confraternização de fim de ano.