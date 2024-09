Campinas Shopping realiza Feirão de Emprego com mais de 800 vagas

Na próxima sexta-feira (20), o Campinas Shopping recebe o Feirão de Emprego e Oportunidades, promovido pela Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas. Com mais de 800 vagas abertas, o feirão, que será realizado das 09h às 16h, traz oportunidades para diversas funções, como motorista carreteiro (30 vagas), auxiliar de linha de produção (30 vagas), operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de logística, operador de telemarketing e muitas outras. Para consultar todas as vagas acesse https://cpat.campinas.sp.gov.br/.

Oito empresas estarão presentes com suas equipes de RH realizando o recrutamento e a primeira etapa do processo de seleção. As empresas participantes são: Actual RH; Fox Quality; Hospital Beneficência Portuguesa; LBV; Mercado St Marche; Tenda Atacado; VB Transportes e Vitória Hotéis. O evento tem como objetivo ajudar aquelas pessoas que procuram uma recolocação profissional a encerrar o ano com o tão sonhado emprego novo.

“O Feirão de Empregos no Campinas Shopping é uma iniciativa fundamental para impulsionar a empregabilidade na nossa região. Ao proporcionar um espaço acessível e acolhedor, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico da comunidade. Este evento não só conecta candidatos a oportunidades, mas também fortalece o papel do shopping como um agente ativo na transformação da vida das pessoas”, diz José Carlos Macorin, coordenador de Marketing do Campinas Shopping.

Para se candidatar, é necessário levar carteira de trabalho, currículo e documento com foto. Mas atenção: as senhas dos atendimentos são limitadas, por isso o CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas) recomenda que os interessados cheguem mais cedo para garantir o atendimento.

Durante o evento o público vai contar também com cursos de qualificação. Para conferir as informações completas é só acessar o link https://www.sympla.com.br/produtor/trabalhoerendacampinas

Mais informações sobre a programação acesse o site www.campinasshopping.com.br.

FEIRÃO DE EMPREGOS E OPORTUNIDADES

Dia 20/09

Das 09h às 16h

Local: Entrada dos pontos de ônibus

SERVIÇO

Campinas Shopping

Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jardim do Lago, Campinas (SP)

www.campinasshopping.com.br

Instagram e Facebook: @campinasshopping