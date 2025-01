Campinas registra aumento de 11% no preço dos imóveis em 2024

O mercado imobiliário de Campinas, em São Paulo, observou um crescimento significativo de 11% nos preços dos imóveis à venda em 2024, conforme revelado pelo índice FipeZap. Essa é a maior variação registrada desde o início da série histórica, que se remonta a 2014. Os dados divulgados na última terça-feira (7) mostram que o valor médio do metro quadrado na cidade saltou de R$ 6.187 para R$ 6.888.

Esse aumento notável ultrapassou não apenas a inflação ao consumidor, mas também a média nacional do índice FipeZap. Os números referentes a 2024 são os seguintes:

Variação em Campinas (FipeZap): 11,0%

Índice FipeZap Nacional: +7,73%

IGP-M (até novembro): +6,54%

IPCA (Inflação): +4,64%

A FipeZap tem monitorado o preço médio dos imóveis em Campinas ao longo de mais de uma década e identificou variações negativas em três anos distintos (2017, 2018 e 2021). No entanto, a recuperação pós-pandemia trouxe um crescimento acentuado para o setor imobiliário.

Crescimento comparativo entre cidades

O aumento nos preços dos imóveis em Campinas foi superior ao registrado em várias outras cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital paulista e municípios de porte semelhante como São Bernardo do Campo e Guarulhos. Contudo, as cidades de Santos e São José dos Campos apresentaram crescimentos ainda mais significativos. Abaixo estão as variações por cidade:

Santos: +13,50%

São José dos Campos: +12,26%

Campinas: +11,00%

Guarulhos: +10,86%

Praia Grande: +10,57%

Barueri: +10,34%

São Bernardo do Campo: +9,11%

São José do Rio Preto: +8,98%

São Caetano do Sul: +8,67%

Ribeirão Preto: +8,21%

Santo André: +5,74%

Osasco: +7,81%

Guarujá: +6,94%

São Paulo: +6,56%

São Vicente: +5,81%

Diadema: +4,58%

Valor médio do metro quadrado

A despeito do expressivo crescimento verificado em 2024, o preço médio por metro quadrado em Campinas permanece abaixo da média nacional, que está fixada em R$ 8.750. Confira os valores médios por cidade no estado:

São Paulo: R$ 11.374

Barueri: R$ 10.844

São Caetano do Sul: R$ 8.545

São José dos Campos: R$ 8.233

Osasco: R$ 7.933

Santos: R$ 7.322

Santo André: R$ 7.196

Campinas: R$ 6.888

Guarulhos: R$ 6.816

São Bernardo do Campo: R$ 6.511

Análise econômica

A análise do economista Roberto Brito de Carvalho, professor da PUC-Campinas, sugere que o aumento acentuado no valor de venda dos imóveis pode ser atribuído a diversos fatores:

A valorização do metro quadrado devido ao crescimento no número de empreendimentos imobiliários verticais e horizontais tanto em áreas nobres quanto na periferia;

A demanda reprimida por imóveis com até dois quartos, resultando em um incremento nos preços médios.

Brito explica que Campinas atrai um fluxo constante de jovens migrantes devido à sua característica como cidade universitária. Esses indivíduos frequentemente se inserem em boas posições no mercado de trabalho e optam por permanecer na cidade após a graduação. Essa nova geração busca melhores condições habitacionais, o que contribui para a elevação geral dos preços no setor imobiliário.